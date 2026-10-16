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Thế giới

Ứng phó đợt cháy rừng nghiêm trọng nhất trong hơn 1 thập kỷ, Indonesia đồng ý nhận hỗ trợ nước ngoài

Bình Giang

TPO - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đồng ý tiếp nhận hỗ trợ từ các nước láng giềng để ứng phó với đợt cháy rừng nghiêm trọng nhất trong hơn 1 thập kỷ qua, Ngoại trưởng Indonesia Arrmanatha Nasir cho biết ngày 16/10.

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Khói bụi mù mịt ở tỉnh Sumatra ngày 15/10. (Ảnh: Reuters)

“Tổng thống đã chấp thuận, và vấn đề đang được thảo luận ở cấp độ kỹ thuật tại Cơ quan Quốc gia về Quản lý Thảm họa Indonesia (BNPB)”, ông Nasir nói. Lãnh đạo BNPB cho biết cơ quan này đang xem xét phương án hỗ trợ và sẽ quyết định những hình thức có thể triển khai nhanh chóng.

Tháng trước, Malaysia đề nghị điều 3 trực thăng, 1 máy bay và 52 nhân sự sang hỗ trợ dập lửa. Singapore, quốc gia cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ khói mù, tuyên bố sẵn sàng tham gia hỗ trợ.

Indonesia đang hứng chịu chỉ trích do các vụ cháy kéo dài nhiều tháng, khiến hàng trăm nghìn người gặp vấn đề về hô hấp. Khói mù lan sang các nước láng giềng, buộc nhiều trường học tại Malaysia và Đông Timor phải đóng cửa, đồng thời làm gia tăng căng thẳng ngoại giao trong khu vực.

Hai đảo Sumatra và Borneo là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các khu rừng rộng lớn cùng những vùng đất than bùn tại đây đặc biệt dễ bắt lửa trong mùa khô, thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10. Lửa có thể âm ỉ dưới lòng đất trong thời gian dài rồi bùng phát trở lại.

Tình hình càng nghiêm trọng do điều kiện thời tiết El Niño khắc nghiệt, khiến nhiệt độ tăng cao, độ khô hạn gia tăng và đám cháy lan rộng nhanh hơn. Lần gần nhất Indonesia trải qua các vụ cháy có cường độ tương tự là năm 2015, khi El Niño cũng diễn biến đặc biệt nghiêm trọng.

Cháy rừng còn lan đến Vườn quốc gia núi Bromo ở Đông Java. Theo thông cáo của Bộ Lâm nghiệp ngày 16/10, bốn người tham gia chữa cháy đã thiệt mạng tại đây, trong khi 2 người khác đang được điều trị do bỏng nặng.

Số liệu chính thức về diện tích đất bị cháy chưa được cập nhật kể từ tháng 7, khi khoảng 202.000 ha đã bị thiêu rụi. Trong khi đó, tổ chức môi trường Auriga ước tính hơn 637.000 ha đất bị ảnh hưởng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, tương đương diện tích gấp 9 lần Singapore. Tổ chức giám sát nạn phá rừng Nusantara Atlas đưa ra con số cao hơn, gần 900.000 ha.

Theo Fire Emissions Watch - cổng thông tin do dịch vụ giám sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu phát triển, lượng khí thải từ các vụ cháy tại Indonesia đứng đầu thế giới trong tháng qua, chiếm gần một nửa tổng lượng khí thải toàn cầu trong 9 ngày gần nhất.

Mức độ ô nhiễm không khí tại một số khu vực ở Borneo và Sumatra vượt 1.000 điểm, trong khi chỉ số từ 300 điểm trở lên đã được xếp vào nhóm nguy hại.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Indonesia, tính đến ngày 13/10, số ca mắc bệnh hô hấp liên quan đến cháy rừng tại 7 tỉnh đã tăng lên 283.270 ca, cao hơn gấp đôi mức 113.336 ca ghi nhận ngày 9/9.

Khói mù cũng gây gián đoạn hoạt động hàng không. Gần 2.000 chuyến bay tại Indonesia bị ảnh hưởng trong giai đoạn từ ngày 11/8 đến ngày 12/10.

Để kiểm soát tình hình, Indonesia đã huy động hơn 60.000 nhân sự chữa cháy và khoảng 50 máy bay tham gia thả nước dập lửa, gieo mây nhằm kích thích mưa.

Chính phủ cũng lên kế hoạch tuyển thêm nhân viên kiểm lâm và khôi phục hệ sinh thái đất than bùn, nơi lửa có thể âm ỉ trong thời gian dài ngay cả khi không xuất hiện ngọn lửa trên bề mặt. Các biện pháp khác bao gồm tăng cường xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật và hạn chế việc sử dụng lửa để phát quang đất nông nghiệp.

Theo cảnh sát Indonesia, 223 cá nhân và 9 công ty có thể phải đối mặt với các biện pháp xử lý do liên quan đến việc gây cháy rừng.

Dù đã tăng cường các biện pháp ứng phó, Jakarta vẫn đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng lớn, khi các nước láng giềng kêu gọi chính phủ hành động quyết liệt hơn để kiểm soát cháy rừng và ngăn chặn nguy cơ tái diễn.

Theo Reuters, CNA

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#Indonesia #Khói độc #Cháy rừng

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