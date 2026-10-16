Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố 2 đối tượng mua bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm thịt sấy, lạp sườn

Viết Hà

TPO - Hai đối tượng tại Phú Thọ vừa bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm do liên quan đến việc thu mua thịt lợn có dấu hiệu ôi hỏng, nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi để chế biến thành thịt sấy, lạp sườn.

Ngày 16/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố hai bị can Chu Văn Đoàn (SN 1983) và Bùi Thị Hiền (SN 1976), cùng trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ, về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 28/7, từ nguồn tin phản ánh của người dân, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh của Chu Văn Đoàn tại thôn Đại Đồng, xã Vĩnh Hưng. Cơ sở này chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm thịt sấy, lạp sườn.

anh-minh-hoa.jpg
Khởi tố 2 đối tượng mua thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi làm thịt sấy khô, lạp xưởng. Ảnh: Minh họa.

Qua kiểm tra, cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ tự công bố sản phẩm thuộc diện phải thực hiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của một số hàng hóa.

Nhiều sản phẩm cũng không có tem, nhãn theo quy định.

Quá trình điều tra xác định, trong tháng 7/2026, Chu Văn Đoàn đã thu mua khoảng 750kg thịt lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi từ Bùi Thị Hiền để chế biến thành thịt lợn sấy, lạp sườn.

Kết quả xét nghiệm mẫu thịt nguyên liệu cho thấy dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra, mẫu bột nghi là phụ gia thực phẩm thu giữ tại cơ sở có chứa một số chất màu không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 225kg thịt lợn sấy, 165kg thịt nguyên liệu cùng nhiều sản phẩm thịt trâu sấy, thịt gà sấy, lạp sườn và các đồ vật, tài liệu liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

#thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi #thịt lợn nhiễm bệnh làm lạp sườn #thịt lợn sấy nhiễm dịch tả lợn châu Phi #vi phạm quy định về an toàn thực phẩm #khởi tố vụ án an toàn thực phẩm ở Phú Thọ #thu mua thịt lợn ôi hỏng chế biến thực phẩm

Cùng chuyên mục

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook ‘Không Cần Biết’

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook ‘Không Cần Biết’

TPO - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Huỳnh Văn Minh Nhựt mang kiếm đến nơi ở của người khác đe dọa, đập phá tài sản rồi quay video đăng lên Facebook với tài khoản “Không Cần Biết”. Đối tượng đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Quen nhau qua ‘Hội vỡ nợ muốn làm liều’, 2 đối tượng từ Hà Nội lên Thái Nguyên trộm cắp

Quen nhau qua ‘Hội vỡ nợ muốn làm liều’, 2 đối tượng từ Hà Nội lên Thái Nguyên trộm cắp

TPO - Do nợ nần, hai đối tượng vào nhóm facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” tìm đồng bọn, rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Sau khi bàn bạc, thống nhất hai đối tượng đã đột nhập cửa hàng Thế giới di động tại Thái Nguyên lấy đi 17 chiếc điện thoại rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ bạn cùng phòng trộm Rolex hơn 1,7 tỷ đồng: Cơ quan chức năng định giá bao nhiêu?

Vụ bạn cùng phòng trộm Rolex hơn 1,7 tỷ đồng: Cơ quan chức năng định giá bao nhiêu?

TPO - Liên quan vụ mất trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng tại Đắk Lắk mà nghi phạm là người ở cùng phòng trọ với chủ sở hữu, cơ quan chức năng đã đưa ra kết quả định giá tài sản. Đây là một trong những căn cứ buộc tội và định khung hình phạt trong quá trình giải quyết vụ án.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Phan Huy Thanh. Ảnh: Công an TPHCM.

Bắt giam tài xế xe lu thao tác nhầm cán chết đồng nghiệp

TPO - Liên quan vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong khi thi công nâng cấp đường tại TPHCM, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Huy Thanh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Đề xuất bổ sung thẩm quyền về giải trình và xử phạt vi phạm hành chính

Đề xuất bổ sung thẩm quyền về giải trình và xử phạt vi phạm hành chính

TPO - Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi quy định thông tin, hình ảnh, dữ liệu điện tử được thu thập hợp pháp trên môi trường điện tử có thể được sử dụng làm căn cứ xác minh, xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền giải trình với người có thẩm quyền lập biên bản và người có thẩm quyền lập biên bản hoặc người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định tố tụng.

Công an Bắc Ninh khởi tố 5 vụ án, bắt giam 8 bị can chỉnh sửa kết quả quan trắc môi trường

TPO - Theo kết quả điều tra ban đầu, 10 đối tượng của 5 doanh nghiệp quan trắc môi trường bị xác định có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, cố ý chỉnh sửa thông số môi trường, biến kết quả vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thể hiện mức ô nhiễm thấp hơn thực tế

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe