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Pháp luật

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Thái Nguyên: Khởi tố chủ cửa hàng bán gần 1.000 sản phẩm giả mạo Adidas, Dior

Thanh Hiếu

TPO - Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố Nguyễn Văn Duy sau khi phát hiện 974 sản phẩm quần áo giả mạo các thương hiệu như Adidas, Louis Vuitton và Dior tại cửa hàng do Duy làm chủ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Duy (SN 2000, trú tại xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 1/10, Công an xã Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên) kiểm tra cửa hàng “Duy Bom” (xóm Hòa Bình, xã Phú Bình) do Nguyễn Văn Duy làm chủ.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Duy

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 974 sản phẩm quần, áo mang nhãn hiệu Adidas, Louis Vuitton và Dior có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Duy không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên.

Kết quả giám định cho thấy, toàn bộ 974 sản phẩm nêu trên đều là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Định giá xác định tổng giá trị số tang vật trên là hơn 331 triệu đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.

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#Thái Nguyên #Hàng giả #Khởi tố #Thương hiệu #Duy Bom #Adidas

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