Phạt 13 năm tù người đàn ông Australia giết vợ vì nghi ngoại tình

TPO - Thấy vợ nhắn tin với nhiều đàn ông khác, McMullen Brian Anthony (SN 1964, quốc tịch Australia) dùng thanh kim loại vụt vào đầu khiến bà L. gục tại chỗ.

Ngày 16/10, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, phạt bị cáo McMullen Brian Anthony (SN 1964, quốc tịch Australia) mức án 13 năm tù về tội “Giết người”.

Năm 2023, McMullen Brian Anthony quen biết bà L. (SN 1975, ở Hà Nội). Sau đó, Anthony đến Việt Nam sinh sống. Giữa năm đó, Anthony kết hôn với bà L. và ở cùng 2 người con riêng của vợ.

Tối 19/4/2025, khi bà L. và Anthony ngồi trên giường ở phòng ngủ tầng 2 thì Anthony đọc được tin nhắn của bà L. với một số người đàn ông khác.

Nghi vợ ngoại tình, Anthony cãi vã, rồi bị bà L. đuổi ra ngoài. Hai người sau đó xô xát, gã đàn ông ngoại quốc lấy 1 thanh kim loại hình trụ tròn vụt bà L. gục tại chỗ.

Ảnh minh họa.

Các con của vợ phát hiện sự việc chạy đến la hét, McMullen Brian Anthony cầm túi xách bỏ đi.

Bà L. được đưa đi cấp cứu, kết quả bị vết thương vùng đầu dập não tràn thái dương trái, vỡ xương đỉnh trái lan xuống, tràn ô mặt trái, tổn hại 59% sức khỏe.

Ngày 20/4/2025, Anthony bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt giữ.