Đề nghị gỡ bỏ quảng cáo thực phẩm chức năng Sausando Slimming capsule

TPO - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử gỡ bỏ đường dẫn TikTok quảng cáo, bán sản phẩm “Sausando Slimming capsule” do chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua công tác hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm “Sausando Slimming capsule” thuộc nhóm thực phẩm chức năng đang được quảng cáo và kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Tuy nhiên, sản phẩm này chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Sản phẩm “Sausando Slimming capsule”

Từ thực tế trên, Cục An toàn thực phẩm có công văn gửi Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, đề nghị gỡ bỏ địa chỉ sản phẩm đang được quảng cáo và xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan này cho biết đây là biện pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên nền tảng xã hội.

Để phối hợp thực hiện, công văn đồng thời được gửi tới nhiều cơ quan, đơn vị liên quan, gồm Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Sở y tế các tỉnh, thành phố, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cùng một số hiệp hội ngành hàng như Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, VICOPRO.