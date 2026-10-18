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Pháp luật

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Tạm giữ tài xế xe tải cán tử vong người phụ nữ rồi rời khỏi hiện trường

Nguyễn Tiến

TPO - Sau khi xe tải va chạm, kéo lê người phụ nữ đi xe đạp điện khiến nạn nhân tử vong, tài xế xuống xe kiểm tra rồi rời khỏi hiện trường. Người này sau đó đến công an trình diện.

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tạm giữ N.T.Q. (SN 1988, quê Đắk Lắk) để điều tra, xử lý liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong tại phường Tân Hiệp.

Clip: Sau va chạm, tài xế xuống xe kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi lái xe bỏ chạy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h47 ngày 15/10, Q. điều khiển xe tải biển số 50E-901.xx lưu thông trên đường Vĩnh Lợi (HL 409), hướng từ chợ Tân Hiệp ra đường ĐT 747B. Trên cabin còn có phụ xe L.T.Đ. (SN 1974, quê Cà Mau).

Khi đến giao lộ Vĩnh Lợi - ĐT 747B, anh Q. cho xe rẽ phải về hướng vòng xoay Kim Hằng thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà B.T.K. (SN 1970, quê Cần Thơ) điều khiển.

Cú va chạm khiến bà K. cùng xe đạp điện bị xe tải kéo lê ra giữa đường ĐT 747B. Sau đó, Q. xuống xe, kéo nạn nhân ra khỏi gầm xe rồi tăng ga rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến bà K. tử vong tại chỗ.

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Tài xế N.T.Q. tại Cơ quan Công an.

Đến khoảng 10h cùng ngày, Q. đến Công an phường Tân Hiệp trình diện. Chiếc xe tải sau đó được một người khác điều khiển quay lại hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm.

Theo cơ quan công an, tài xế Q. thiếu quan sát khi chuyển hướng sang phải. Hành vi rời khỏi hiện trường sau tai nạn cũng vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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