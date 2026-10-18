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Việt Nam - EFTA chính thức ký Hiệp định thương mại tự do

Như Ý - Minh Hạnh

TPO - Sáng 18/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ ký Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Cùng dự Lễ ký có Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành cơ quan của Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA). Ảnh: Minh Châu.

Về phía các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm có: Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Công quốc Liechtenstein - Brigitte Haas; Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thụy Sĩ - Guy Parmelin; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iceland - Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy - Astrid Bergmål; cùng các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, đoàn đại biểu các quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu.

Việc ký kết Hiệp định đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và EFTA, đồng thời thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy thương mại tự do và củng cố hệ thống thương mại dựa trên luật lệ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA là một hiệp định có phạm vi cam kết toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực quan trọng như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, cạnh tranh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết tranh chấp, thương mại và phát triển bền vững.

Hiệp định được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới cho Việt Nam trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản trị từ các nền kinh tế hàng đầu châu Âu.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại lễ ký. (Ảnh: Minh Châu)

Thời gian qua, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên EFTA tiếp tục phát triển tích cực, với kim ngạch thương mại song phương đạt trung bình gần 2 tỷ USD mỗi năm. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường EFTA các mặt hàng như thủy sản, giày dép, dệt may, máy móc thiết bị, điện tử và linh kiện; đồng thời nhập khẩu từ EFTA các sản phẩm như máy móc, thiết bị công nghiệp, hóa chất, dược phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Hợp tác đầu tư giữa hai bên cũng ngày càng được mở rộng. Nhiều tập đoàn và nhà đầu tư lớn của EFTA đã hiện diện và hoạt động hiệu quả tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, năng lượng và công nghệ. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ EFTA cũng đang có kế hoạch hợp tác, đầu tư nhiều dự án lớn tại Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, logistics, cơ khí chính xác...

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam và các quốc gia thành viên EFTA.

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Hiệp định thương mại tự do #Việt Nam - EFTA

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