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Kinh tế

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Bí thư TPHCM muốn thưởng Tết ngay tháng 11

Luân Dũng

TPO - Để kích cầu tiêu dùng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố khuyến khích doanh nghiệp chi thưởng Tết sớm, ngay trong tháng 11, tháng 12, để người lao động có tiền mua sắm; thông qua thương mại điện tử và ví điện tử, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua trước, trả sau trong dịp cuối năm.

"Không bằng mọi giá để phát triển hai con số"

Sáng 18/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội. Tại tổ TPHCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề cập đến các giải pháp của thành phố trong quý cuối năm và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Năm nay, TPHCM được Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng 10,2%. Sau 9 tháng, kinh tế thành phố tăng trưởng 9,06%. Để đạt mục tiêu cả năm, TPHCM cần đạt mức tăng trưởng 13,23% trong 3 tháng cuối năm.

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Các đại biểu tại đoàn TPHCM. Ảnh: QH.

Tuy nhiên, báo cáo Quốc hội ngày 17/10, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhận định, 4 địa phương có vai trò động lực và quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, trong đó có TPHCM, dự kiến không đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026.

Chia sẻ về nội dung này, ông Trần Lưu Quang cho rằng nếu TPHCM không đạt mục tiêu, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả nước cũng sẽ gặp khó khăn.

Theo tính toán, nếu TPHCM hụt 1 điểm phần trăm tăng trưởng, 33 tỉnh thành còn lại cần tăng thêm 0,25 điểm phần trăm mỗi địa phương mới có thể bù đắp phần thiếu hụt của “đầu tàu” kinh tế TPHCM.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Trần Lưu Quang cho rằng điều quan trọng hơn là phải bảo đảm phát triển bền vững.

“Không có ăn xổi ở thì, không bằng mọi giá để phát triển hai con số. Nếu trong trường hợp chúng ta không đạt, chúng ta sẽ xin lỗi mọi người và nỗ lực trong lần sau”, ông Trần Lưu Quang chia sẻ.

Để kích cầu tiêu dùng, TPHCM sẽ tiếp cận theo hướng khác, thông qua thương mại điện tử và ví điện tử, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua trước, trả sau trong dịp cuối năm. Thành phố sẽ kết nối thêm nhiều loại hình dịch vụ khác nhau nhằm kích cầu.

Theo ông Quang, TPHCM khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết vào tháng 11, 12 để người lao động có thể mua sắm vào giai đoạn giá cả dễ chịu hơn so với cận Tết Âm lịch.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng nhắc đến sức hút của hai chương trình biểu diễn nổi tiếng là “Anh trai say hi” và “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Theo ông, thời gian tới, thành phố sẽ có thêm các chương trình giải trí quy mô lớn khác, góp phần tạo sức hút.

Ông Trần Lưu Quang khẳng định, trên cơ sở tính toán, TPHCM có nhiều khả năng và dư địa để đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm nay. “Chúng ta đạt mục tiêu không chỉ cho TPHCM mà còn phải có trách nhiệm đóng góp cho cả nước, theo đúng tinh thần TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang bày tỏ.

KPI rà soát và điều hoà vốn đầu tư công

Tham gia thảo luận tại tổ Hà Nội, bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ - bày tỏ thống nhất cao với báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm nay và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Bà Tuyến nhấn mạnh, năm nay dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Chính phủ đã quyết tâm giữ vững mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Phân tích một số kết quả đạt được trong 9 tháng năm nay, bà Tuyến đánh giá, mức tăng trưởng đạt 9,01% là cao nhất trong giai đoạn 2011 đến nay. Trong đó, Hà Nội tăng trưởng 9 tháng ở mức 8,85%, riêng quý 3 bứt phá lên 10,02% là mức tăng trưởng quý kỷ lục của Thủ đô từ trước đến nay.

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Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: QH.

Bà Nguyễn Thị Tuyến cũng nêu bất cập, như việc tăng trưởng chưa đồng đều, còn 22/34 tỉnh, thành phố chưa đạt mức tăng trưởng 2 con số. Giá nhân công, vật liệu, đầu vào tăng cao. Đáng chú ý, theo bà Tuyến, đầu tư công hiện rất khó về nhân công, trong khi lại có báo cáo 1,6 triệu thanh niên thiếu việc làm. “Việc này cần có đánh giá tổng thể”, bà Tuyến đề nghị.

Bà Tuyến bày tỏ đồng tình với giải pháp điều hòa vốn không hấp thụ được, cho rằng Chính phủ đã có kết luận trong nghị quyết họp tháng 9, sẽ có KPI để rà soát và điều hoà vốn đầu tư công với các địa phương không hấp thụ được, là căn cứ để giao đầu tư công của 2027.

“Các đồng chí bí thư, chủ tịch các tỉnh thành mà không giải ngân được thì ảnh hưởng đến cả năm sau chứ không phải là trong năm nay. Đây là kỷ luật kỷ cương trong vấn đề về đầu tư công, từ kế hoạch, đến giải ngân và kết quả”, bà Tuyến nói.

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#TPHCM #thưởng Tết #doanh nghiệp #kinh tế #phát triển bền vững #Bí thư TPHCM #Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang #Tăng trưởng hai con số

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