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Kinh tế

Ngư dân Hà Tĩnh trúng 'lộc' biển

Hoài Nam

TPO - Những ngày này, ngư dân ven biển Hà Tĩnh phấn khởi khi ruốc biển xuất hiện nhiều gần bờ. Có chuyến, tàu đánh bắt được cả tấn ruốc, mang về khoản thu hàng triệu đồng, thậm chí hơn 10 triệu đồng sau mỗi lần cập cảng.

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Tại cảng cá Cửa Sót, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, những ngày qua, nhiều tàu cá liên tục trở về sau chuyến biển với khoang đầy ruốc tươi. Ngay khi cập bến, ruốc được chuyển lên bờ, cân bán cho thương lái để kịp đưa đi tiêu thụ.
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Ruốc tươi được tiểu thương thu mua để về chế biến làm thực phẩm. Ruốc chủ yếu đã được thuyền viên đựng vào các rổ nhựa để dễ dàng vận chuyển lên bờ và cân trọng lượng.
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Thuyền viên Nguyễn Xuân Yên, trú xã Lộc Hà, cho biết tàu của ông chủ yếu đánh bắt ruốc ở vùng biển gần bờ. Những ngày này, ruốc xuất hiện nhiều nên việc khai thác thuận lợi. Có chuyến, tàu đánh bắt được khoảng 7 tạ ruốc, mang lại nguồn thu đáng kể cho các thuyền viên.
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Theo ngư dân, ruốc tươi hiện được thương lái thu mua với giá khoảng 12.000-14.000 đồng/kg. Tùy sản lượng đánh bắt và chi phí nhiên liệu, mỗi chuyến biển có thể mang về doanh thu từ vài triệu đến hơn 10 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, mỗi người thu về hàng triệu đồng/ngày.
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Mùa ruốc thường kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 10 âm lịch. Tại các vùng biển bãi ngang, ngư dân chủ yếu sử dụng tàu công suất từ 20CV đến hơn 40CV để khai thác.
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Ngư cụ phổ biến là hệ thống sào dài khoảng 12-15m kết hợp với lưới vợt, giúp xúc ruốc khi phát hiện các đàn ruốc tập trung gần bờ.
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"Năm nay, thời tiết thuận lợi, biển êm và nắng đẹp nên ruốc xuất hiện nhiều gần bờ, sản lượng tăng gấp đôi so với năm trước. Mỗi chuyến ra khơi kéo dài khoảng 7 giờ, có ngày thuyền đi 3 - 4 chuyến, thu về cả tấn ruốc”, ông Nguyễn Văn Thắng (trú xã Lộc Hà) cho hay.
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Sau khi đưa lên bờ, ruốc tươi được phơi ngay trên các tấm lưới hoặc trên bạt ni lông. Ruốc khô được bán cho các thương lái từ 100.000 đồng/kg. Ngoài ra ruốc còn được thu mua chế biến thành mắm ruốc.
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Ruốc biển là nguồn lợi thủy sản quan trọng của ngư dân ven biển Hà Tĩnh, không chỉ giúp ổn định thu nhập mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương trong khâu thu mua, vận chuyển và chế biến.
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Theo lãnh đạo xã Lộc Hà, mùa ruốc biển không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho ngư dân trực tiếp khai thác mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động thu mua, sơ chế và chế biến thủy sản tại địa phương. Chính quyền địa phương tiếp tục khuyến khích ngư dân khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo đảm an toàn trong quá trình vươn khơi.

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