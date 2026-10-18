Ngư dân Hà Tĩnh trúng 'lộc' biển

TPO - Những ngày này, ngư dân ven biển Hà Tĩnh phấn khởi khi ruốc biển xuất hiện nhiều gần bờ. Có chuyến, tàu đánh bắt được cả tấn ruốc, mang về khoản thu hàng triệu đồng, thậm chí hơn 10 triệu đồng sau mỗi lần cập cảng.
TPO - “Người được tăng lương rất vui khi thu nhập tăng thêm khoảng 1,5-2 triệu đồng. Nhưng nếu chi phí cho các nhu cầu thiết yếu tăng khoảng 2-3 triệu đồng thì niềm vui tăng lương chưa trọn vẹn”, đại biểu Châu Quỳnh Dao nói.
TPO - Sau hơn 20 năm triển khai, dự án đường Hồ Chí Minh dự kiến đến hết năm nay cơ bản hoàn thành mục tiêu nối thông toàn tuyến từ Pác Bó, Cao Bằng đến Đất Mũi, Cà Mau quy mô tối thiểu 2 làn xe trên cơ sở tận dụng quốc lộ 32 và quốc lộ 21.
TPO - Để kích cầu tiêu dùng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố khuyến khích doanh nghiệp chi thưởng Tết sớm, ngay trong tháng 11, tháng 12, để người lao động có tiền mua sắm; thông qua thương mại điện tử và ví điện tử, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua trước, trả sau trong dịp cuối năm.
TPO - Sáng 18/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ ký Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).
Tối ngày 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) tiếp tục ghi dấu ấn tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 với 6 dòng sản phẩm thuộc 3 thương hiệu tiêu biểu trong hệ thống được vinh danh.
TPO - Sau chỉ đạo của Chính phủ về giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%, một số ngân hàng có động thái "hạ nhiệt". Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng cần bảo đảm doanh nghiệp thực sự tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi.
TPO - UBND TPHCM sẽ thực hiện chuyển giao 4 công ty về Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn gồm Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin, Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn, Công ty TNHH MTV 27/7.
TPO - Sáng nay (18/10), giá vàng miếng SJC ở mức 143,6 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu tuần. Người mua vàng từ đầu tuần đến nay lỗ “kép” 4,2 triệu đồng/lượng.
TPO - Quốc Cường Gia Lai chấp thuận thế chấp, cầm cố tài sản của doanh nghiệp hoặc bên thứ ba để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ. Doanh nghiệp ủy quyền cho tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Như Loan trực tiếp chỉ đạo đàm phán lãi suất, hoàn thiện hồ sơ và ký kết các hợp đồng tín dụng.
Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã chính thức ký kết hợp đồng với Tập đoàn công nghiệp Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (Italy) về việc cung cấp thiết bị lõi cho dây chuyền cán thép ray và thép hình thuộc Tổ hợp Gang thép VinMetal Hà Tĩnh. Hợp tác với một trong những tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển các dòng thép phục vụ hạ tầng giao thông, công nghiệp và logistics của VinMetal trong giai đoạn tới.
TPO - UBND tỉnh Đắk Lắk phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar do không hoàn thành mục tiêu giải ngân đã đăng ký. Giám đốc các ban quản lý dự án phải kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với kết quả giải ngân chưa đạt yêu cầu.
Tối ngày 16/10, Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Vinamilk là doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh năm thứ 18 liên tiếp, với hàng trăm loại sản phẩm (SKUs) đạt danh hiệu danh giá này.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.
16 năm liên tiếp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Eurowindow cho thấy sức bền của một thương hiệu được xây dựng từ chất lượng sản phẩm, liên tục cải tiến và chú trọng đến trải nghiệm khách hàng.
Ngày 10/10/2026, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Ninh, thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ bàn giao 02 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
Trước thềm kỷ niệm 34 năm thành lập, Nam A Bank (HoSE: NAB) tiếp tục ghi dấu ấn với loạt giải thưởng uy tín trong nước và khu vực, ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, nâng cao chuẩn mực quản trị và thúc đẩy phát triển bền vững.