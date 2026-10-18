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Đã có người vượt mặt Trấn Thành

Đỗ Quyên

TPO - Với doanh thu hơn 451 tỷ đồng vào sáng 18/10, “Trại buôn người” vượt “Thỏ ơi” của Trấn Thành, trở thành phim ăn khách nhất phòng vé Việt năm 2026 tính đến hiện tại. Nếu cán mốc 500 tỷ đồng, tác phẩm có thể tiến vào Top 3 doanh thu lịch sử phòng vé Việt.

Theo số liệu phòng vé cập nhật đến sáng 18/10, Trại buôn người cán mốc 451 tỷ đồng, chính thức vượt thành tích gần 450 tỷ đồng của Thỏ ơi. Cuộc đổi ngôi diễn ra sau hơn ba tuần công chiếu, đưa tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh lên vị trí dẫn đầu doanh thu năm 2026 tính đến thời điểm này.

Đường đua tới mốc 500 tỷ đồng

Phim tiếp tục đứng đầu phòng vé, duy trì hơn 3.100 suất chiếu, doanh thu những ngày gần đây dao động khoảng 6-10 tỷ đồng/ngày. Dù số suất chiếu đã giảm so với giai đoạn cao điểm hơn 5.000 suất/ngày, sức bán vé vẫn mở ra cơ hội để tác phẩm chinh phục những cột mốc tiếp theo.

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Trại buôn người càn quét phòng vé, trở thành tác phẩm ăn khách nhất năm nay.

Với hơn 450 tỷ đồng, Trại buôn người tiến vào nhóm năm phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé trong nước sau Mưa đỏ, Mai, Lật mặt 7: Một điều ướcNhà bà Nữ. Theo các số liệu được dẫn từ Box Office Vietnam, Nhà bà Nữ đạt khoảng 459 tỷ đồng, Lật mặt 7 khoảng 482 tỷ đồng. Đây là hai cột mốc gần nhất mà phim của Toni Dương Bảo Anh có thể hướng tới.

Nếu kết thúc hành trình phòng vé với 500 tỷ đồng, thậm chí cao hơn, Trại buôn người sẽ vượt hai tác phẩm trên để đứng thứ ba, sau Mưa đỏ khoảng 714 tỷ đồng và Mai hơn 551 tỷ đồng, trong trường hợp bảng xếp hạng không xuất hiện biến động khác. Đây vẫn là kịch bản dự báo bởi doanh thu cuối cùng phụ thuộc vào sức hút của phim, lịch chiếu và sự cạnh tranh từ các tác phẩm mới.

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Phim gây ấn tượng bởi nhiều đại cảnh, quy tụ hàng trăm diễn viên.

Trước mốc 450 tỷ đồng, Trại buôn người ghi dấu với chuỗi thành tích đáng chú ý. Tác phẩm vượt 100 tỷ đồng sau khoảng 3,5 ngày, đạt 400 tỷ đồng sau 17 ngày và liên tục dẫn đầu doanh thu ngày trong hơn ba tuần. Riêng cuối tuần 9-11/10, phim thu gần 60 tỷ đồng, bán 631.259 vé/13.865 suất chiếu. Những con số cho thấy sức hút được duy trì sau giai đoạn mở màn.

Thành tích vượt Bố già, Thỏ ơi giúp Trại buôn người xác lập cột mốc doanh thu mới đối với phim điện ảnh đầu tay của một đạo diễn tại thị trường Việt Nam. Với Toni Dương Bảo Anh, kết quả này đến sau khoảng năm năm theo đuổi dự án.

‘Không có gì phải sợ Trấn Thành’

Chia sẻ với PV Tiền Phong, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận định Trại buôn người là trường hợp gây nhiều bất ngờ trong mùa phim năm nay. Tác phẩm không ra mắt vào dịp Tết hay kỳ nghỉ lễ lớn nhưng vẫn tạo được sức hút mạnh, cạnh tranh trực tiếp với phim của những đạo diễn đã có thương hiệu.

Kết quả này cho thấy các đạo diễn mới hoàn toàn có khả năng tạo đột phá, thay đổi thứ hạng phòng vé. Thành công không chỉ thuộc về những tên tuổi vốn có lượng khán giả ổn định.

“Không có gì phải sợ Trấn Thành”, Nguyễn Phong Việt nói khi đề cập cơ hội của những người làm phim mới.

Ông cho rằng lợi thế của Trại buôn người nằm ở đề tài thời sự và sự đầu tư của ê-kíp. Phim không dựa vào sức hút của ngôi sao hạng A. Thay vào đó, câu chuyện lừa đảo, buôn người, những cảnh quay gây ám ảnh và quy mô dàn dựng góp phần tác động tới cảm xúc người xem.

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Ê-kíp Trại buôn người tích cực giao lưu với khán giả tại nhiều cụm rạp trên cả nước.

Phim theo chân Ny (Steven Nguyễn đóng) tìm cách giải cứu em gái khỏi đường dây lừa đảo và buôn người xuyên biên giới. Từ cuộc tìm kiếm người thân, phim mở rộng sang số phận những nạn nhân bị giam giữ, ép tham gia hoạt động lừa đảo và tìm đường thoát thân. Yếu tố hành động, sinh tồn được đặt cạnh câu chuyện tình thân, giúp đề tài tiếp cận khán giả qua số phận nhân vật.

Nguyễn Phong Việt đánh giá cao việc đạo diễn theo đuổi những đại cảnh đông người. Theo ông, có những cảnh có thể thực hiện với vài chục người nhưng ê-kíp huy động tới hàng trăm người, tạo quy mô và sức nặng cho câu chuyện.

Bên cạnh doanh thu, phim được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục tại buổi ra mắt ngày 22/9. Nội dung ghi nhận là phim điện ảnh Việt chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất, với hơn 10.000 người. Riêng những cảnh tái hiện khu trại có khoảng 700 diễn viên quần chúng.

Với nhà sản xuất Mèo Bích Trang, kết quả phòng vé vượt xa kỳ vọng ban đầu. Chị cho biết đến tháng 8 và đầu tháng 9, sau quá trình thực hiện tốn nhiều thời gian, công sức, mong muốn lớn nhất chỉ là bộ phim có thể ra rạp.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và nhà sản xuất Mèo Bích Trang gấp rút hoàn thiện phiên bản T13, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Đạo diễn thừa nhận việc tiết chế chi tiết để phù hợp với khán giả nhỏ tuổi hơn đặt ra thách thức. Người từng xem bản T18 có thể cảm thấy phiên bản mới giảm sức nặng. Tuy nhiên, ê-kíp muốn giữ thông điệp cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, đồng thời nhấn mạnh tình thân và sự sẻ chia.

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#Trại buôn người #Trấn Thành #phim ăn khách #phòng vé Việt #kỷ lục phòng vé #đạo diễn Trại buôn người

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