Hàng vạn người đổ về Khu đô thị Vạn Phúc

TPO - Tro cốt của diva Mai Diễm Phương bị đánh cắp 3 tháng nhưng chưa được tìm thấy. Không những vậy, nhiều nghệ sĩ khác cũng gặp nạn tương tự, kẻ cắp còn dùng tro cốt để tống tiền người thân.