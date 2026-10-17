Hàng vạn người đổ về Khu đô thị Vạn Phúc

TPO - Bất chấp cơn mưa tại địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi, hơn 40.000 khán giả vẫn có mặt từ sớm, lấp kín các khu vực khán giả để sẵn sàng cháy hết mình cùng các "anh trai".
TPO - Đông đảo khán giả có mặt tại Khu đô thị Vạn Phúc từ sớm để xếp hàng check-in và ổn định chỗ ngồi bên trong địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi.
TPO - Võ Điền Gia Huy báo tin mẹ qua đời, thể hiện sự day dứt vì chưa kịp mua nhà để đón bà về sống cùng tại TPHCM. Tâm thư của nam diễn viên gây chú ý trên mạng xã hội.
TPO - Chọn việc yêu thích hay thu nhập cao, sử dụng AI có làm giảm khả năng tư duy, hoa hậu nên được đánh giá thế nào là những vấn đề được Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thảo luận trong phần thi tranh biện ngày 15/10.
TPO - Trong 2 ngày cuối tuần, 8 concert của Tinh hà say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, diva Hồng Nhung (Có một Hà Nội trong nỗi nhớ), Phùng Khánh Linh (Giữa một vạn tour), Tiffany Young (Edge of Calm Tour) và Thanh âm lên đàng dự kiến thu hút hơn 200.000 khán giả.
Sáng 17/10, hàng nghìn V.I.P đổ về hai Official Pop-up BIGBANG tại Hà Nội, tạo nên những hàng người kéo dài hàng trăm mét. Cửa vừa mở, fan nhanh chóng tiến vào săn light stick, Hanoi Edition và loạt merchandise chính hãng, háo hức vì có thể mua trực tiếp và mang về ngay.
TPO - Hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình ngày 24-25/10 tạo sức hút lớn đối với thị trường du lịch Hà Nội. Lượng đặt vé máy bay đến Thủ đô tăng 74%, khách sạn quanh địa điểm tổ chức kín phòng từ sớm.
TPO - Theo dự thảo mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan và cuộc thi người đẹp, người mẫu không còn phải xin văn bản chấp thuận mà chuyển sang thực hiện thông báo.
TPO - Khoảng 300 tấn quần áo cũ đang được thu gom, đưa đi xử lý sau hơn một năm chất đống tại khu vực đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội).
TPO - MC Đức Bảo sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình Vua Tiếng Việt mùa 7. Sau 15 năm làm nghề, nam MC lần đầu thử sức với game show về ngôn ngữ, tiếp nối NSND Xuân Bắc và MC Sơn Lâm.
TPO - Tro cốt của diva Mai Diễm Phương bị đánh cắp 3 tháng nhưng chưa được tìm thấy. Không những vậy, nhiều nghệ sĩ khác cũng gặp nạn tương tự, kẻ cắp còn dùng tro cốt để tống tiền người thân.
TPO - Hơn 35 tỷ lượt nghe, xem và sử dụng trên đa nền tảng, nhiều tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng thảo luận, 3 đêm concert “cháy vé” từ Nam ra Bắc là thành tích vô tiền khoáng hậu của vũ trụ Say hi. Tinh hà Say hi mở đầu chặng hành trình mới bằng chuỗi concert “Hẹn giữa Tinh hà” với sân khấu được đầu tư quy mô lớn.
TPO - Sau màn tái hiện đám cưới cùng Bảo Định tại đêm nhạc có hơn 5.000 khán giả, Phương Mỹ Chi ra mắt MV "Gạo của ta". Nữ ca sĩ khai thác chất liệu văn hóa Việt qua câu chuyện hạt gạo, hành trình trưởng thành.
TPO - Mỹ Tâm thông báo 10.000 vé mở bán sớm của concert See the Light Day 2 tại TPHCM hết sạch sau 5 phút. Tốc độ tiêu thụ vượt đợt bán sớm của đêm diễn tại Hà Nội năm 2025.
Có những ký ức Trung Thu gắn với tiếng trống rộn ràng, ánh đèn lồng và niềm háo hức chờ trăng. Những hình ảnh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để BEAT Network khởi xướng “Rằm Rộ” - chiến dịch văn hóa cộng đồng nhằm đưa tinh thần Trung Thu truyền thống đến gần hơn với đời sống hôm nay.
TPO - Trần Tử Di qua đời hồi tháng 9, là trường hợp mới nhất trong số các thánh ăn Trung Quốc chết vì nhiệm vụ livestream ăn uống quá mức.
TPO - Khi Hollywood và các hãng phim đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), một bộ phận khán giả trẻ lại tìm đến những tác phẩm do con người sáng tạo, đặt ngành điện ảnh trước sức ép về chất lượng, bản quyền và tương lai của lao động nghệ thuật.