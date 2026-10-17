Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 phải hướng tới chuẩn mực quốc tế

TPO - Phát biểu tại lễ khai trương cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ngày 17/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, đầu tư công nghệ và phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu; đồng thời xác lập tầm nhìn đưa cơ sở 2 trở thành hình mẫu bệnh viện chuyên khoa hiện đại của khu vực ASEAN, từng bước đạt chuẩn quốc tế về quản trị, công nghệ và chất lượng dịch vụ.

Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương tại xã Kiều Phú, TP Hà Nội có quy mô 300 giường bệnh nội trú, tổ chức thành 17 khoa, 11 bộ phận, với 2.731 danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế phê duyệt.

Chính thức đón người bệnh từ ngày 4/8/2026, sau hơn một tháng hoạt động, cơ sở 2 ghi nhận trung bình khoảng 300 lượt khám mỗi ngày, duy trì điều trị nội trú với 150 giường bệnh. Bệnh viện đã thực hiện hơn 4.000 lượt xét nghiệm, tiếp nhận khoảng 20 ca sinh và từ 5-10 ca phẫu thuật phụ khoa mỗi ngày.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khai trương cơ sở 2 BV Phụ sản T.Ư

Phát biểu tại lễ Khai trương cơ sở 2 bệnh viện phụ sản trung ương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động chia sẻ câu chuyện về người cháu của mình sinh non, từng ở trong tình trạng nguy kịch, cơ hội sống vô cùng mong manh nhưng đã may mắn được cứu sống nhờ trí tuệ, trình độ chuyên môn và sự tận tâm, tận tụy của đội ngũ y bác sĩ.

Từ trải nghiệm của chính gia đình và sự gắn bó với những người thân công tác trong ngành y, Phó Thủ tướng bày tỏ sự thấu hiểu, trân trọng sâu sắc đối với những hi sinh, cống hiến thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc; đồng thời khẳng định luôn dành sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ với ngành y tế Việt Nam. Đánh giá về quá trình triển khai xây dựng Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, quyết tâm của Bộ Y tế; sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi của thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương. Đặc biệt, Phó Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới Nhân dân thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú đã đồng thuận, sẻ chia, sẵn sàng nhường đất, nhường không gian gắn bó với bao thế hệ để góp phần xây dựng một công trình y tế có ý nghĩa thiết thực, phục vụ sức khỏe, hạnh phúc của Nhân dân và tương lai các thế hệ mai sau. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các đại biểu thăm sản phụ và trẻ sơ sinh tại cơ sở 2. Việc đưa Cơ sở 2 với định hướng đầu tư chuyên sâu, đồng bộ, hiện đại vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Công trình không chỉ góp phần mở rộng năng lực khám, chữa bệnh mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân Thủ đô, các địa phương lân cận, cũng như những bệnh nhân trong nước và quốc tế có nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu.

Đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là đổi mới mạnh mẽ quản trị bệnh viện, đẩy mạnh chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gắn với tầm nhìn phát triển dài hạn của Cơ sở 2.

Theo đó, Bệnh viện cần xây dựng mô hình quản trị hiện đại, công khai, minh bạch, lấy dữ liệu, chất lượng và hiệu quả làm cơ sở điều hành; phát huy hiệu quả bệnh án điện tử, hệ thống quản lý thông minh và các nền tảng số phục vụ người bệnh, sử dụng hiệu quả nguồn lực do Nhà nước và xã hội đầu tư.

Một trong những trọng tâm tại cơ sở 2 là đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ chẩn đoán, điều trị và hồi sức, hướng tới nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Phó Thủ tướng đề nghị Bệnh viện xác lập tầm nhìn đưa Cơ sở 2 trở thành hình mẫu bệnh viện chuyên khoa hiện đại của khu vực ASEAN, từng bước đạt chuẩn quốc tế về quản trị, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu gắn với du lịch chăm sóc sức khỏe, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến y tế có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Phát triển chuyên môn sâu, chăm sóc toàn diện

Trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, cơ sở 2 kế thừa năng lực chuyên môn của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia. Hoạt động tại đây bao gồm khám, điều trị bệnh lý liên quan đến sinh sản, xử trí các trường hợp khó và thực hiện kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Các quy trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và sàng lọc phôi được phối hợp giữa hai cơ sở, tạo điều kiện kết nối nguồn lực chuyên môn trong điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Đối với chăm sóc trẻ sơ sinh, bệnh viện xây dựng quy trình chăm sóc liên tục, từ khám mắt, thính lực, tim mạch, tiêm chủng đến hỗ trợ nuôi dưỡng theo phương pháp Kangaroo, trong đó trẻ được tiếp xúc da kề da với mẹ. Cơ sở 2 cũng triển khai các kỹ thuật chăm sóc trẻ sinh non như LISA và đặt đường truyền tĩnh mạch dài (longline).

Theo thông tin từ bệnh viện, cơ sở này đã nuôi dưỡng thành công trẻ sinh non ở tuổi thai 26 tuần, cân nặng khoảng 500g. Đây là nhóm trẻ đòi hỏi năng lực hồi sức, theo dõi và chăm sóc chuyên sâu.

“Hai cơ sở – Một đội ngũ – Một chuẩn mực chuyên môn”

Theo GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bệnh viện kiên định phương châm “Hai cơ sở – Một đội ngũ – Một chuẩn mực chuyên môn”. Theo đó, cơ sở 2 vận hành theo mô hình “tuy hai mà một”, với cơ chế luân phiên và phối hợp công tác giữa các đơn vị.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện ﻿Phụ sản Trung ương.

Người bệnh tại cơ sở 2 có cơ hội tiếp cận đội ngũ chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao của bệnh viện. Việc kết nối nhân lực giúp chia sẻ kinh nghiệm điều trị, phát huy năng lực chuyên môn và duy trì sự thống nhất trong các tiêu chuẩn chăm sóc.

Song song với đó, bệnh viện triển khai mô hình quản lý, điều hành không giấy trên nền tảng số. Các văn bản chỉ đạo, hoạt động điều phối và mạng lưới cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế được kết nối giữa hai cơ sở.

Trải qua hơn 70 năm phát triển, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã xây dựng năng lực chuyên môn trong nhiều lĩnh vực sản phụ khoa, hỗ trợ sinh sản và chăm sóc trẻ sơ sinh. Bệnh viện cho biết đã triển khai các kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp bào thai bằng nội soi buồng ối đặt bóng gây bít khí quản thai nhi trong điều trị thoát vị hoành bẩm sinh; phẫu thuật tái tạo vú; ứng dụng định vị huỳnh quang ICG và kỹ thuật vNOTES trong phẫu thuật ung thư phụ khoa.

Bệnh viện cũng duy trì các hoạt động hỗ trợ sinh sản, bảo tồn chức năng sinh sản và chăm sóc trẻ sinh cực non. Bên cạnh công tác khám, chữa bệnh tuyến cuối, đơn vị còn đảm nhiệm nhiệm vụ đào tạo nhân lực y tế, với gần 10.000 lượt học viên, sinh viên mỗi năm theo thông tin bệnh viện cung cấp.

Nhân dịp khai trương, bệnh viện dự kiến tổ chức một số hoạt động hướng tới cộng đồng, gồm khám sàng lọc ung thư vú, hỗ trợ miễn phí cho 100 khách hàng đầu tiên làm hồ sơ sinh tại cơ sở 2, bốc thăm may mắn dành cho người bệnh ngoại trú và các chương trình tặng quà.