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Vụ 175 người nhập viện ở Quảng Ngãi: 12/13 mẫu thực phẩm nhiễm Salmonella

Nguyễn Ngọc

TPO - Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy 12/13 mẫu thực phẩm liên quan vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) dương tính với Salmonella.

Ngày 16/10, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm 13 mẫu thực phẩm liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành.

Kết quả cho thấy, 12/13 mẫu thực phẩm do Quảng Ngãi gửi đến dương tính với Salmonella spp gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ. Riêng một mẫu chả thịt heo âm tính với Salmonella spp.

Salmonella là vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn đường ruột, với những triệu chứng thường gặp như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn. Bệnh có thể diễn biến nghiêm trọng hơn ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có sức đề kháng yếu.

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Đến ngày 16/10 có 175 trường hợp nhập viện điều trị tại 9 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 10/10, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại điểm bán Bà Được trên đường Duy Tân (phường Cẩm Thành) xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và phải nhập viện điều trị.

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CDC Quảng Ngãi đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở bánh mì Bà Được tạm ngừng kinh doanh, đồng thời kiểm tra nơi chế biến và niêm phong số thực phẩm còn lại để phục vụ điều tra.

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UBND phường Cẩm Thành đã tiến hành niêm phong xe bán bánh mì.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ vụ việc, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các vi phạm.

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#Ngộ độc thực phẩm #Salmonella #Quảng Ngãi #Chất lượng thực phẩm #An toàn thực phẩm

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