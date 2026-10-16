Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Quốc hội: Chất vấn chỉ có ý nghĩa khi vấn đề được giải quyết trong thực tế

Luân Dũng

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, chất vấn không chỉ để làm rõ trách nhiệm mà quan trọng hơn là thúc đẩy việc giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và các Tổ trưởng Tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Không lấy thận trọng làm lý do để trì hoãn

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp dự kiến xem xét 57 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó, Quốc hội dự kiến sẽ thông qua 39 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm nội dung.

anh-man-hinh-2026-10-16-luc-194403.png
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QH)

"Việc nhiều, thời gian ngắn, tinh thần xuyên suốt là khẩn trương nhưng không chủ quan, quyết nhanh nhưng không đơn giản, đổi mới mạnh mẽ nhưng không đánh đổi chất lượng", Bí thư Đảng ủy Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quyết định đã chín, đã rõ thì quyết định dứt khoát, không lấy thận trọng làm lý do để trì hoãn; việc còn ý kiến khác nhau thì thảo luận đến cùng, lấy lợi ích quốc gia dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân làm chuẩn mực cao nhất.

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong kỳ họp, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nêu rõ, xây dựng pháp luật là "trọng tâm của trọng tâm".

Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội tiếp tục xem xét, thông qua nhiều dự luật rất lớn, rất khó như các dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)…

Lãnh đạo Quốc hội lưu ý, việc thảo luận các dự án luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ Hai phải tập trung vào những vấn đề lớn, điểm nghẽn thể chế, chính sách còn ý kiến khác nhau, không sa vào kỹ thuật, không nhắc lại hồ sơ.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhấn mạnh, "làm luật là phải "sạch", chấp hành nghiêm Quy định của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật, không để xảy ra tham nhũng chính sách, không để lợi ích nhóm lợi dụng, nhen nhóm vào quá trình xây dựng luật".

"Mở đường" cho năm 2027

Về kinh tế xã hội, ngân sách đầu tư công, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nêu rõ, những nội dung được trình Quốc hội tại kỳ họp này có ý nghĩa "mở đường" cho năm 2027 - năm bứt phá thực hiện các mục tiêu phát triển của nhiệm kỳ 2026 - 2031.

anh-man-hinh-2026-10-16-luc-194340.png
Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: QH)

Hiệu quả hoạt động của Quốc hội phải được đo bằng một câu hỏi rất cụ thể: Người dân, doanh nghiệp và địa phương có thuận lợi hơn, có làm được nhiều việc hơn hay không? Đó chính là thước đo cao nhất đối với hoạt động của Quốc hội, cũng là trách nhiệm của mỗi chúng ta trước Đảng, cử tri và nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về giám sát, Bí thư Đảng ủy Quốc hội yêu cầu phải đi đến cùng trách nhiệm và kết quả, theo đúng tinh thần Kết luận số 96 ngày 20/9/2026 của Bộ Chính trị về định hướng giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ này. Do một số bộ trưởng, trưởng ngành mới nhận nhiệm vụ từ tháng 4/2026, nên phiên chất vấn dự kiến tổ chức trong 1 ngày, tăng chất vấn bằng văn bản.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đại biểu khi chất vấn phải ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào nội dung, xác định đúng trách nhiệm, hướng tới giải pháp cụ thể, thiết thực.

Chất vấn không chỉ để làm rõ trách nhiệm mà quan trọng hơn là thúc đẩy việc giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.

“Chất vấn chỉ có ý nghĩa khi vấn đề được giải quyết trong thực tế”, Chủ tịch Quốc hội nêu.

Xem thêm

#Quốc hội #Chất vấn #Luật pháp #Giám sát #Pháp luật #Nghị quyết #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Kỳ họp thứ Hai

Cùng chuyên mục

Nam thanh niên tử vong dưới mương nước đang thi công ở Phú Thọ

Nam thanh niên tử vong dưới mương nước đang thi công ở Phú Thọ

TPO - Một nam thanh niên 24 tuổi được phát hiện tử vong dưới mương nước đang thi công tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ. Khu vực này được cho là chưa có biển cảnh báo, dây báo hiệu. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý, giải quyết.

Hà Nội tăng phí gửi ôtô, người dân tính toán ra sao?

Hà Nội tăng phí gửi ôtô, người dân tính toán ra sao?

TPO - Từ ngày 15/10, giá trông giữ ôtô tại 12 tuyến phố trung tâm Hà Nội đã tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng mỗi giờ. Mức giá mới đang tác động thế nào đến những người thường xuyên sử dụng ôtô tại khu vực này?

Hà Nội chi trả đền bù mở rộng Quốc lộ 1A

Hà Nội chi trả đền bù mở rộng Quốc lộ 1A

TPO - Trong đợt chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đợt 1 dự án Trục không gian Quốc lộ 1A trên địa bàn phường Kim Liên, 38 hộ dân sẽ được nhận tổng số tiền hơn 182 tỷ đồng.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhận thêm nhiệm vụ

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Ngày 16/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư. Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh làm Chủ tịch Hội đồng.

Cao Bằng bổ nhiệm hai giám đốc sở

Cao Bằng bổ nhiệm hai giám đốc sở

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trương Thế Vinh giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng.

Sửa Luật Đất đai: Minh bạch giá, bảo đảm quyền lợi của người bị thu hồi đất

Sửa Luật Đất đai: Minh bạch giá, bảo đảm quyền lợi của người bị thu hồi đất

TPO - Việc sửa đổi Luật Đất đai hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn từ thực tiễn, hoàn thiện cơ chế định giá đất theo hướng công khai, minh bạch, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là yêu cầu cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế cho người có đất ở bị thu hồi.

Hưng Yên có 25 xã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại III

Hưng Yên có 25 xã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại III

TPO - Hưng Yên hiện có 25 xã được công nhận là đô thị loại III. Đây được xem là cơ sở để các địa phương định hướng phát triển không gian đô thị, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tổ chức lại không gian dân cư và khai thác tốt hơn tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

TPO - Dự báo khoảng ngày 21-22/10, khu vực Đông Bắc Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa dông rải rác, đồng thời chấm dứt chuỗi ngày “nóng như mùa hè” đang diễn ra.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe