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Ông Võ Khắc Thái được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM

Thanh Tâm

TPO - Ông Võ Khắc Thái - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 16/10, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu ông Võ Khắc Thái giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

Ông Võ Khắc Thái sinh năm 1967, quê tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp); trình độ Cử nhân hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị.

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Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng
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Ông Võ Khắc Thái - tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, ông Võ Khắc Thái từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận 3 (trước đây); Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 3 (trước đây); Bí thư Quận ủy quận 7 (trước đây), sau đó được điều động giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Từ tháng 7/2025, ông Thái giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM.

Trước đó, theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

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