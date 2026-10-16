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Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế thi hành kỷ luật một tổ chức đảng vi phạm

Ngọc Văn

TPO - Đảng ủy Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 bị kỷ luật cảnh cáo do buông lỏng lãnh đạo, để dự án xử lý ô nhiễm rác thải kéo dài qua nhiều năm, giảm hiệu quả đầu tư ngân sách.

Ngày 16/10, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cho biết, tại kỳ họp thứ 18, đơn vị đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, Đảng ủy Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm Quy chế làm việc và nguyên tắc hoạt động của Đảng.

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Cơ quan chức năng xác định, Đảng ủy Ban QLDA chưa thực hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý, thực hiện dự án Khu xử lý rác Hương Bình.

Đáng chú ý, tổ chức đảng này chưa thực hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý, thực hiện dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế). Những tồn tại, vướng mắc của dự án kéo dài, không được chỉ đạo xử lý kịp thời, làm giảm hiệu quả đầu tư ngân sách và vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

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Ông Hà Xuân Hậu (bìa phải) - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, bị khởi tố liên quan sai phạm tại dự án xử lý rác Hương Bình.

Liên quan vụ việc, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hà Xuân Hậu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan dự án Khu xử lý rác Hương Bình.

Sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định khai trừ Đảng đối với ông Hà Xuân Hậu. Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, trong thời gian giữ chức Giám đốc Ban QLDA, ông Hậu thiếu trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời có vi phạm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Các vi phạm được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng.

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