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Cao Bằng bổ nhiệm hai giám đốc sở

Trọng Đảng

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trương Thế Vinh giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng.

Ngày 16/10 tại Cao Bằng đã diễn ra hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về công tác cán bộ tại Sở Xây dựng và Sở Ngoại vụ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng; bổ nhiệm ông Trương Thế Vinh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Định, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

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Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cao Bằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An chúc mừng các 3 cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm vào vị trí công tác mới, đồng thời nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh, đồng thời ghi nhận quá trình phấn đấu, năng lực, kinh nghiệm và những đóng góp của các cán bộ trong quá trình công tác.

Ông Phan Thăng An đề nghị ba cán bộ vừa được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực trạng ngành, lĩnh vực phụ trách; đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; những việc thuộc thẩm quyền phải quyết đoán xử lý, những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án giải quyết.

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