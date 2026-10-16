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Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhận thêm nhiệm vụ

Luân Dũng

TPO - Ngày 16/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư. Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh làm Chủ tịch Hội đồng.

Hai Phó Chủ tịch Hội đồng là TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ; và TS. Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.

Các thành viên Hội đồng gồm bà Bùi Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Đức Thọ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an;

Thành viên Hội đồng còn có ông Lê Đức Trung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PGS. TS. Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các thành viên khác theo quyết định.

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Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh tại Kỳ họp Quốc hội. (Ảnh: QH)

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét chọn những cá nhân đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 93/2023 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng. Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập. Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ để giải quyết công việc.

Các thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch Hội đồng quyết định nguyên tắc làm việc của Hội đồng.

Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng của Hội đồng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 143/2025 của Bộ Tài chính, từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong kinh phí hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2026.

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#Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh #Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà #Hội đồng cấp Nhà nước #Nghệ nhân nhân dân #Nghệ nhân ưu tú #di sản văn hóa

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