Nam thanh niên tử vong dưới mương nước đang thi công ở Phú Thọ

TPO - Một nam thanh niên 24 tuổi được phát hiện tử vong dưới mương nước đang thi công tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ. Khu vực này được cho là chưa có biển cảnh báo, dây báo hiệu. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý, giải quyết.

Ngày 16/10, thông tin từ Công an xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên tử vong dưới mương nước đang thi công tại thôn Xuân Trạch, xã Lập Thạch.

Nạn nhân được xác định là anh V.T.D. (24 tuổi, trú tại thôn Đình Thắng, xã Lập Thạch).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/10, trên đường đi làm về, anh D. di chuyển qua đoạn mương đang thi công tại thôn Xuân Trạch thì gặp nạn. Theo người dân, khu vực thi công được cho là có đoạn mương cắt ngang đường giao thông, nhưng không có biển cảnh báo hoặc dây báo hiệu.

Sau khi phát hiện thi thể, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ khu vực, xác minh danh tính nạn nhân và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trao đổi về vụ việc, lãnh đạo Công an xã Lập Thạch cho biết, khi tiếp nhận thông tin về trường hợp tử vong, Công an xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, ghi nhận thông tin ban đầu, làm việc với những người liên quan đến việc phát hiện thi thể và báo cáo cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết.

Vị trí nạn nhân tử vong.

Theo lãnh đạo Công an xã Lập Thạch, vụ việc hiện do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý, giải quyết. Công an xã không thuộc thẩm quyền kết luận thời điểm tử vong cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Hiện thời điểm nạn nhân tử vong và nguyên nhân cụ thể chỉ có thể đang được cơ quan chức năng xác định làm rõ.