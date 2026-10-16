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Thông tin mới vụ bé trai lớp 1 ở Hải Phòng tử vong sau giờ tan học

Nguyễn Hoàn

TPO - Sau vụ việc học sinh lớp 1 Trường tiểu học An Dương gặp bị ngã tại sân trường sau giờ tan học và tử vong sau đó, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh sau giờ học.

Văn bản do ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ký, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác xác minh, điều tra và bảo đảm an toàn trường học.

Cụ thể, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở GD&ĐT Hải Phòng phối hợp với Công an phường An Dương xác minh quá trình quản lý, giám sát, trông giữ và bàn giao học sinh sau giờ học; việc phát hiện, xử lý tình huống và sơ cấp cứu; trách nhiệm của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và những người liên quan.

Kết quả xác minh và đề xuất xử lý trách nhiệm (nếu có) phải báo cáo thành phố trước ngày 20/10.

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Xe cứu thương trong Trường tiểu học An Dương tối 15/10.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhất là trường mầm non, tiểu học, rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh sau giờ học. Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý học sinh chờ phụ huynh đón, phương án xử lý tình huống phát sinh và điều kiện an toàn tại khu vực cổng trường.

Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp trong trường học, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Công an TP Hải Phòng được giao chỉ đạo Công an phường An Dương khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các bên liên quan theo quy định. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thu thập, bảo quản hồ sơ, chứng cứ phục vụ điều tra.

Công an TP Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi tình hình trên không gian mạng, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư của học sinh và gia đình.

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Trường tiểu học An Dương, TP Hải Phòng.

UBND phường An Dương và Trường tiểu học An Dương phối hợp chặt chẽ với sở ngành, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ xác minh và tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình học sinh.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền; quan tâm ổn định tâm lý giáo viên, học sinh, phụ huynh, bảo đảm hoạt động dạy và học.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng yêu cầu rà soát toàn diện công tác bảo đảm an toàn trường học trên địa bàn. Chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp cung cấp thông tin chính thức, khách quan, minh bạch, vận động người dân không phát tán hình ảnh, thông tin riêng tư của học sinh và gia đình trên mạng xã hội.

Khoảng 17h15 ngày 15/10, cháu N.M.T (SN 2020), học lớp 1 Trường tiểu học An Dương cùng chị ruột là N.G.L (lớp 2 cùng trường) sau giờ tan học vui chơi tại khu vực vườn hoa trong khuôn viên nhà trường. Trong thời gian chờ phụ huynh đón, cháu N.M.T không may bị ngã.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, bé trai bị ngã từ ghế đá, đầu va trúng phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, giáo viên nhà trường và nhiều phụ huynh tại sân trường đã lập tức sơ cứu, thông báo cho gia đình và đưa cháu đến Trung tâm Y tế An Dương cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Tuy nhiên, do thương tích nặng, bé trai lớp 1 đã tử vong vào khoảng 19h cùng ngày.

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#Hải Phòng #giáo dục #học sinh tiểu học #học sinh lớp 1 #tử vong #gặp nạn tử vong

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