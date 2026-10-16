Từ thợ đúc kim loại, nam sinh trở thành thủ khoa đại học

TPO - Sau ba năm làm việc trong xưởng đúc kim loại ở Nhật Bản, Hoàng Việt Anh trở về Việt Nam, bắt đầu lại việc học ở tuổi 22 và tốt nghiệp thủ khoa ngành Ngôn ngữ Nhật, Trường Đại học FPT, với GPA 3,51/4.

Tuổi 19 nghĩ đơn giản là kiếm tiền

Cuối năm 2018, tốt nghiệp THPT, Hoàng Việt Anh quyết định chọn hướng xuất khẩu lao động với suy nghĩ đơn giản là đi làm, kiếm tiền. Anh rời quê Phú Thọ sang Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ năng ngành đúc kim loại. Nhận nhiệm vụ làm việc tại xưởng đúc, mỗi ngày, công việc của Việt Anh là làm khuôn bằng cát, tháo sản phẩm và mài phần kim loại thừa.

Công việc nặng nhọc, môi trường nóng bức, bụi bẩn và tiếng ồn nhưng đều như vắt tranh, bắt đầu từ sáng sớm đến đêm vì tăng ca.

Việt Anh chia sẻ, hằng ngày anh phải bốc xếp các sản phẩm kim loại nặng 30 - 40 kg. Quá trình nung, đúc diễn ra trong điều kiện nhiệt độ cao với nhiều ca làm việc khiến bản thân mệt mỏi đến mức nhiều khi không nuốt nổi cơm.

“Sau một năm, tôi giảm từ 95 kg xuống còn 69 kg”, Việt Anh nói.

Việt Anh khi còn làm việc trong xưởng đúc ở Nhật Bản (ảnh: nhân vật cung cấp)

Những ngày tháng ở Nhật Bản công việc lặp đi lặp lại khiến anh nhiều đêm tự hỏi, liệu 5 hay 10 năm nữa mình còn đủ sức làm những việc như thế này hay không và tương lai sẽ đi về đâu?

Điều khiến anh lo lắng không chỉ là sự mệt mỏi về thể chất, bào mòn sức khỏe mà còn là cảm giác giẫm chân tại chỗ. Anh nhận thấy nếu tiếp tục làm việc ở trong xưởng có thể mang lại thu nhập trước mắt nhưng lâu dài, cơ hội phát triển bản thân gần như không có.

Nghĩ vậy, anh quyết định quay trở về Việt Nam quyết tâm học đại học để tìm cơ hội mới. Với lợi thế có vốn tiếng Nhật tích lũy từ những năm tháng làm việc, Việt Anh đăng ký học ngành Ngôn ngữ Nhật, chuyên ngành hẹp Công nghệ thông tin (IT), tại Trường Đại học FPT. Tuổi 22, Việt Anh bước vào giảng đường, bắt đầu một hành trình mà trước đó anh chưa từng hình dung.

Hành trình bắt đầu lại từ con số 0

Trở lại học tập sau 3 năm gián đoạn không đơn giản là việc ngồi vào lớp và tiếp tục những kiến thức còn dang dở. Việt Anh thú nhận, “rất khó khăn” khi phải làm quen lại với tư duy logic, lý thuyết chuyên ngành.

Khối lượng bài tập dồn dập, kiến thức mới và nỗi lo đi chậm hơn người khác có lúc khiến anh hoài nghi quyết định của bản thân. Có thời điểm, anh tự hỏi liệu lựa chọn quay lại học đại học có thực sự đúng đắn, thậm chí nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Nam sinh thừa nhận, khoảng cách tuổi tác so với bạn bè đồng lứa cũng tạo ra những rào cản tâm lý nhất định, bởi trong khi bạn bè cùng tuổi đã dần ổn định sự nghiệp thì anh mới bắt đầu lại từ con số 0.

Việt Anh trong lễ tốt nghiệp ĐH.

Nhưng cũng nhờ những ngày làm việc ở môi trường nặng nhọc ở Nhật Bản khiến nam sinh cảm thấy, so với những thử thách ấy, áp lực học tập vẫn dễ chịu hơn và từng bước thích nghi.

Anh đã chủ động học hỏi, trao đổi với bạn bè và sẵn sàng thừa nhận những điều chưa biết để được chỉ bảo. Việt Anh lập kế hoạch theo tuần, ghi chép chỉn chu, xây dựng danh sách kiểm tra kiến thức nhằm hạn chế sai sót do bất cẩn. Tất cả mọi việc trong quá trình học tập, anh đều áp dụng những kỹ năng tích lũy được khi ở Nhật Bản một cách triệt để.

Kết quả, Việt Anh có 5 học kỳ đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc, đạt chứng chỉ tiếng Nhật N2 và tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ, Trường Đại học FPT, với GPA 3,51/4.

“Mình không đặt mục tiêu thủ khoa nhưng có lẽ nhờ tính kiên trì, kỷ luật bản thân và tính tỉ mỉ được duy trì đều đặn trong suốt 4 học đã mang lại hiệu quả”, Việt Anh nói.

Sau khi tốt nghiệp, Việt Anh làm chuyên viên thiết kế CAD bản vẽ nhà dân dụng Nhật Bản. Công việc đòi hỏi kiến thức chuyên môn, khả năng xử lý bản vẽ và sự chính xác cao, khác đáng kể so với lao động chân tay trong xưởng đúc trước đây.

Anh chia sẻ, gia đình và chính mình cảm thấy cuộc đời rẽ sang trang mới mà chính tấm bằng thủ khoa và nền tảng kiến thức đại học đã mở ra cơ hội nghề nghiệp tốt hơn. Tuy vậy, anh xem 3 năm làm việc tại nước ngoài chưa bao giờ là lãng phí, bởi chính nó đã tạo sự am hiểu sâu sắc về tác phong làm việc, tinh thần kỷ luật, sự tỉ mỉ chuẩn văn hóa Nhật Bản và khả năng chịu áp lực cao.

“Sự kết hợp giữa tư duy chuyên môn đại học và trải nghiệm thực tế khắt khe từ quá khứ đã trở thành lợi thế cạnh tranh lớn, giúp tôi hoàn thành công việc hiệu quả và tạo dựng được niềm tin vững chắc với cấp trên và đồng nghiệp”, Việt Anh tâm sự.

Với các bạn trẻ đang phân vân giữa các ngã rẽ, Việt Anh muốn nhắn nhủ: "Đi làm sớm cho bạn sự va vấp, nhưng tri thức cho bạn nhiều cơ hội. Đừng sợ bắt đầu lại hay đi chậm hơn người khác, miễn là mỗi bước đi đều hướng về phiên bản tốt hơn của chính mình".