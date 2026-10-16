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Bé trai lớp 1 ở Hải Phòng tử vong tại sân trường

Nguyễn Hoàn

TPO - Công an phường An Dương (Hải Phòng) đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ nam sinh lớp 1 Trường tiểu học An Dương tử vong trong sân trường, xảy ra chiều muộn ngày 15/10.

Vụ việc xảy ra chiều muộn 15/10, sau giờ tan học tại Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương (TP Hải Phòng).

Thông tin ban đầu từ UBND phường An Dương, sau giờ tan học khoảng 16h50 ngày 15/10, em N.M.T (SN 2020, học sinh lớp 1 Trường tiểu học An Dương) trong lúc chờ phụ huynh đón có đến khu vực vườn hoa, ghế đá chơi.

Khoảng 17h10, cháu bé không may bị ngã, vùng đầu bị thương và chảy máu. Giáo viên và các phụ huynh đã đưa cháu vào Trung tâm y tế phường cấp cứu. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe cháu không tốt, gia đình và nhà trường tiếp tục đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đức - Hải Phòng cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong.

Theo báo cáo của UBND phường An Dương, sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã phối hợp với lực lượng công an xác minh diễn biến sự việc, rà soát camera, hồ sơ trực, người trực, quản lý học sinh sau giờ học.

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Xe cứu thương tại sân Trường tiểu học An Dương tối 15/10.

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đức - Hải Phòng cho biết, đơn vị tiếp nhận bệnh nhi N.M.T và triển khai các phương án cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sỹ xác định, bệnh nhi này tử vong ngoại viện. Ngay sau đó, bệnh viện đã huy động xe chở bệnh nhi bàn giao cho gia đình.

Tối 15/10, phụ huynh đưa cháu bé trở lại trường và đề nghị nhà trường giải thích rõ nguyên nhân, trích xuất camera diễn biến vụ việc nhưng chưa được giải thích thỏa đáng nên đã tập trung đông người. Rất nhiều người dân địa phương theo dõi diễn biến sự việc đến đêm muộn.

Công an phường An Dương huy động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Sáng 16/10, nguồn tin của phóng viên cho biết, lực lượng chức năng tổ chức họp với nhà trường, chính quyền sở tại để điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong.

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#Hải Phòng #nam sinh lớp 1 #học sinh tử vong #sự cố #điều tra

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