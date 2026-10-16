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Giáo dục

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Một trường ở TPHCM sắp xếp học 4 ngày/tuần, dừng hết các chương trình liên kết có thu

Anh Nhàn

TPO - Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ dự kiến điều chỉnh thời khóa biểu từ ngày 16/11, đồng thời không tiếp tục tổ chức các chương trình liên kết có thu phí như tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tin học chuẩn quốc tế, kỹ năng sống và STEM.

Ngày 16/10, ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TPHCM), cho biết nhà trường đang xây dựng kế hoạch điều chỉnh hoạt động giáo dục theo Thông tư 85 của Bộ GD&ĐT.

Theo phương án dự kiến, từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần, học sinh sẽ học chương trình chính khóa 7 tiết mỗi ngày, gồm 4 tiết vào buổi sáng và 3 tiết vào buổi chiều.

Trong hai năm qua, lịch học buổi sáng của trường bắt đầu từ 7 giờ 30 và kết thúc lúc 11 giờ. Buổi chiều, học sinh học từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.

Với thời khóa biểu mới, sáng thứ Sáu hằng tuần sẽ dành cho các hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu, sinh hoạt câu lạc bộ thể dục thể thao và những hoạt động giáo dục khác. Các hoạt động này được tổ chức miễn phí.

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Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu của Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

Trong trường hợp nhà trường không có thông báo hoặc không bố trí hoạt động giáo dục vào thứ Sáu, học sinh sẽ được nghỉ cả ngày.

Dự kiến, lịch hoạt động mới được áp dụng từ ngày 16/11. Khi đó, học sinh không phải đến trường vào chiều thứ Sáu và 2 ngày cuối tuần.

Ông Đảo cho rằng việc sắp xếp lại lịch học sẽ giúp học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, chủ động bố trí việc học tập, sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe.

Để chuẩn bị cho thay đổi này, ban giám hiệu đã đề nghị giáo viên đăng ký nguyện vọng về lịch giảng dạy, thời gian có thể tham gia công tác bán trú và những ngày có nguyện vọng giảng dạy để trường có thêm phương án sắp xếp thời khóa biểu phù hợp.

Dừng các chương trình liên kết có thu phí

Liên quan đến các chương trình liên kết, từ tháng 9/2026, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ đã tổ chức họp và lấy ý kiến phụ huynh trước khi triển khai các hoạt động gồm tin học theo chuẩn quốc tế, tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, kỹ năng sống và STEM. Những chương trình này được tổ chức theo hình thức có thu phí.

Tuy nhiên, khi chuyển sang kế hoạch hoạt động mới, trường dự kiến không tiếp tục tổ chức các chương trình liên kết có thu phí như trước.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ đánh giá việc điều chỉnh thời khóa biểu ở bậc THPT có phần thuận lợi hơn so với tiểu học, bởi học sinh đã lớn, có thể chủ động đi lại và sắp xếp thời gian. Bên cạnh đó, thời lượng học các môn chính khóa ở cấp học này cũng nhiều hơn, thời gian mỗi tiết học dài hơn nên nhà trường có thể bố trí lịch học đáp ứng yêu cầu.

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Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ trong một hoạt động trải nghiệm.

Việc điều chỉnh kế hoạch của trường diễn ra trong bối cảnh Thông tư 85 của Bộ GD&ĐT làm rõ quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Đây là hai nhóm hoạt động có mục tiêu, nguyên tắc tổ chức và cơ chế kinh phí khác nhau.

Theo thông tư, hoạt động giáo dục chính khóa là việc dạy các môn học và tổ chức hoạt động giáo dục theo chương trình của Bộ GD&ĐT, với thời lượng được quy định.

Hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài giờ học chính khóa, nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, thực hành, trải nghiệm và phát triển kỹ năng. Các hoạt động này được bố trí trong kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình chuyển sang học 2 buổi/ngày của những trường chưa đủ điều kiện.

Đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, nhà trường tổ chức ngoài giờ chính khóa và giờ tăng cường để đáp ứng sở thích, năng khiếu hoặc nhu cầu riêng của học sinh. Việc tham gia hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của học sinh và cha mẹ hoặc người giám hộ.

Thông tư quy định các trường không được thu tiền của học sinh và phụ huynh dưới bất kỳ hình thức nào đối với hoạt động giáo dục tăng cường.

Tại nhiều trường phổ thông, các chương trình như tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tin học chuẩn quốc tế, kỹ năng sống hay STEM thường được gọi là “môn liên kết”. Đây là những chương trình do nhà trường phối hợp với các doanh nghiệp, trung tâm hoặc đơn vị bên ngoài tổ chức.

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#Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ #Chương trình liên kết có thu phí #Thông tư 85 Bộ GD&ĐT #Thời khóa biểu mới #Hoạt động giáo dục trải nghiệm

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