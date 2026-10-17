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TPHCM tìm người thân của 4 cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa

Nguyễn Tiến

TPO - UBND phường An Khánh (TPHCM) phát thông báo tìm cha mẹ hoặc người thân của 4 trẻ em bị bỏ rơi trước cổng chùa Diệu Giác trên đường Trần Não. Hiện các bé đang được chăm sóc tại Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác.

Ngày 16/10, UBND phường An Khánh thông báo tìm người thân cho 4 trẻ em bị bỏ rơi trước cổng chùa Diệu Giác trên đường Trần Não.

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Hai bé gái bị bỏ rơi trên đường Trần Não. Ảnh: UBND phường An Khánh.

Theo thông tin ban đầu, tối 13/10, một sư cô tại chùa phát hiện 4 trẻ em không có giấy tờ tùy thân trước cổng chùa và trình báo cơ quan chức năng.

Bốn trẻ bị bỏ rơi, lớn nhất là bé trai khoảng 3 tuổi, cao 90cm, nặng 10kg, mặc áo thun trắng sọc đỏ, quần ngắn màu cam. Bé trai còn lại khoảng 2 tuổi, cao 85cm, nặng 10kg, mặc áo thun xanh dương, quần ngắn có sọc đỏ, xanh và đen.

Hai bé gái gồm một bé khoảng 15 tháng tuổi, cao 85cm, nặng 10kg, mặc bộ đồ màu vàng, áo có họa tiết hoa vàng. Bé còn lại khoảng 9 tháng tuổi, cao 80cm, nặng 6kg, mặc quần áo liền thân màu hồng, họa tiết con báo màu trắng và xám.

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Hai bé trai bị bỏ rơi trên đường Trần Não. Ảnh: UBND phường An Khánh.

Theo UBND phường An Khánh, sức khỏe của cả 4 trẻ hiện bình thường. Các bé đang được Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác nuôi dưỡng, chăm sóc.

Chính quyền địa phương thông báo ai là cha mẹ đẻ hoặc người thân của các trẻ liên hệ UBND phường An Khánh để được hướng dẫn thực hiện thủ tục nhận lại trẻ.

Sau 7 ngày kể từ ngày phát hành thông báo, nếu không có thông tin về cha mẹ đẻ hoặc người thân đến nhận, UBND phường An Khánh sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định hiện hành.

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#trẻ bị bỏ rơi #chùa Diệu Giác #TPHCM #tìm người thân #trẻ em

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