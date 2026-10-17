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Giáo dục

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Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm cán bộ quản lý 15 trường cao đẳng

Ngô Tùng

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của 15 trường cao đẳng, sau quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn TPHCM.

Chiều 16/10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì hội nghị trao quyết định cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường đã trao các quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của 15 trường cao đẳng (sau sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn TPHCM).

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc 15 trường Cao đẳng trực thuộc: Y tế TPHCM, Nghề TPHCM, Kinh tế TPHCM, Trần Đại Nghĩa, Bách khoa Nam Sài Gòn, Bách nghệ TPHCM, Kỹ thuật cao TPHCM, Lý Tự Trọng, Giao thông vận tải TPHCM, Nguyễn Hữu Cảnh, Văn hóa nghệ thuật TPHCM, Nghề Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Hàn Quốc, Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiến trúc - Xây dựng TPHCM.

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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường cao đẳng. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ, mục tiêu của việc sắp xếp là xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn thành phố đáp ứng cung cấp nguồn nhân lực qua đào tạo phục vụ nhu cầu phát triển của TPHCM và đất nước, trong giai đoạn mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, lãnh đạo các trường nên phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để tập trung làm ngay những việc cần làm sau sắp xếp. Cùng với đó, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai sắp xếp và ổn định tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức bộ máy và nhân sự đảm bảo công tác giảng dạy, học tập của sinh viên. Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng yêu cầu mỗi đơn vị cũng định vị lại để xác định thế mạnh, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

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#cán bộ quản lý #sắp xếp trường #công bố #quyết định #Chủ tịch UBND TPHCM

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