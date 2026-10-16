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Thế giới

Rạn nứt với Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine ca ngợi các 'lãnh đạo thực thụ' ở châu Âu

Minh Hạnh

TPO - Các nhà lãnh đạo châu Âu đang thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một hội nghị thượng đỉnh ở Bỉ, trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng.

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Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. (Ảnh: Reuters)

Trong những ngày gần đây, Nhà Trắng đã gia tăng áp lực buộc ông Zelensky phải dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Nga, ngay cả khi Nga vẫn tiếp tục các đợt oanh tạc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Sau khi tạm dừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong ba ngày theo yêu cầu từ phía Mỹ, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ nối lại các đợt tấn công này vì Nga đã không tuân thủ “thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng” do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Tuần trước, Tổng thống Trump cũng khiến ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu bất ngờ khi đạt được một thỏa thuận cho phép Nga xuất khẩu dầu diesel - một động thái mà Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết khiến ông cảm thấy như bị phản bội.

Ngày 15/10, trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax, ông Trump tiếp tục chỉ trích ông Zelensky, gọi ông là “một người không dễ làm việc cùng”.

Khi đến tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Brussels ngày 16/10, bên cạnh các nhà lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu (EU), ông Zelensky đã không đề cập đến sự rạn nứt trong quan hệ với Mỹ, cũng như những gián đoạn trong việc chia sẻ thông tin tình báo từ phía Mỹ và kết nối internet qua hệ thống Starlink mà Ukraine phải đối mặt trong tuần này. Thay vào đó, ông đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt với EU.

“Tôi vô cùng biết ơn vì chúng tôi nhận được sự ủng hộ to lớn từ Hội đồng châu Âu, Ủy ban châu Âu và các nhà lãnh đạo châu Âu - những nhà lãnh đạo thực thụ - những người đã sát cánh cùng chúng tôi ngay từ khi cuộc chiến này bắt đầu”, ông Zelensky phát biểu khi bước vào hội nghị thượng đỉnh.

“Tất nhiên, chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Hiện tại, chúng tôi chưa thấy bất kỳ tín hiệu nào từ phía Nga cho thấy họ sẵn sàng làm điều đó”, Tổng thống Ukraine nói, cho biết thêm rằng “các nhu cầu về năng lượng” là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của ông trước thềm mùa đông.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ) ngày 16/10. (Ảnh: Reuters)

Các nhà lãnh đạo EU tuyên bố đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới đối với Nga - gói trừng phạt thứ 22 kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Trái ngược với quan điểm của chính quyền Tổng thống Trump, các nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt nhắm vào Mátxcơva sẽ tiếp tục được tăng cường nếu Nga không chấm dứt cuộc xung đột.

“Chúng tôi từng ủng hộ đề xuất của ông Trump về một lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, nhưng Nga đã không hề tôn trọng điều đó - dù chỉ một phút. Thay vào đó, Nga lại leo thang xung đột. Vì vậy, chúng tôi buộc phải gia tăng áp lực lên Nga”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định.

Ông Zelensky đã kêu gọi các nhà lãnh đạo EU tăng cường hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Ukraine hiện đang rất cần thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng trước những đợt tấn công không ngừng nghỉ từ phía Nga.

Ông Zelensky nói thêm: “Không chỉ là vấn đề năng lượng, mà còn là phòng không và nguồn tài chính. Tôi rất biết ơn vì EU vẫn luôn sát cánh cùng chúng tôi”.

Trong một tuần đầy thách thức về mặt ngoại giao, một nguồn tin chia sẻ với CNN hôm 15/10 rằng Ukraine đã cạn kiệt tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, khiến quốc gia này trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Nga.

CNN

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#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #châu Âu #EU #Tổng thống Mỹ Donald Trump #nhà máy lọc dầu Moscow #thỏa thuận Nga - Ukraine

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