Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Luân Dũng

TPO - Sáng nay (17/10), Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội (Hà Nội). Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày làm việc và được chia thành 2 đợt.

Thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, Kỳ họp thứ 2 sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 17/10, dự kiến bế mạc ngày 21/11.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11; đợt 2, từ ngày 20-21/11.

Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày làm việc, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật. Từ ngày 15-19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

202608031111195714-z8110213514969-38ce278fbd466656a961680e7f83b211.jpg
Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất. (Ảnh: QH)

Về công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật.

Nhiều dự án luật quan trọng được xem xét, thông qua, trong đó có Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi)…

Đồng thời, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 4 dự án luật, gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Tại kỳ họp cuối năm này, Quốc hội sẽ dành 1 ngày (dự kiến ngày 12/11) để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đại biểu Quốc hội sẽ lựa chọn 2 trong 6 vấn đề, lĩnh vực để chất vấn, gồm: Y tế; Nông nghiệp và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Nội vụ.

Tại buổi làm việc chiều 16/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, do một số bộ trưởng, trưởng ngành mới nhận nhiệm vụ, nên phiên chất vấn dự kiến tổ chức trong 1 ngày, tăng chất vấn bằng văn bản.

Ông lưu ý các đại biểu khi chất vấn phải ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào nội dung, xác định đúng trách nhiệm, hướng tới giải pháp cụ thể, thiết thực.

Chất vấn không chỉ để làm rõ trách nhiệm mà quan trọng hơn là thúc đẩy việc giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. “Chất vấn chỉ có ý nghĩa khi vấn đề được giải quyết trong thực tế”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung thảo luận những vấn đề lớn, các điểm nghẽn về thể chế và những nội dung chính sách còn ý kiến khác nhau; đồng thời nhấn mạnh xây dựng pháp luật là "trọng tâm của trọng tâm".

Xem thêm

#Quốc hội #Kỳ họp #Chất vấn #Pháp luật #Nghị quyết #Y tế #Nông nghiệp và Môi trường #Giáo dục và Đào tạo #Khoa học và Công nghệ #Tài chính

Cùng chuyên mục

Trung tâm tiêm chủng VNVC ở Nhà Bè trong sáng sớm 17/10 đã đón lượng lớn người đến tiêm chủng

Từ ổ dịch não mô cầu ở TPHCM: Đừng chờ nổi ban tím mới đến bệnh viện

TPO - Sau khi ghi nhận chùm ca bệnh não mô cầu liên quan đến 3 học sinh tại một Trường THCS trên địa bàn, trong đó, một học sinh 12 tuổi đã tử vong, hai trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, nhiều phụ huynh bắt đầu đưa con đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm vắc xin phòng ngừa.

Vì sao ba bến xe lớn Hà Nội chỉ chạy hơn 30% công suất?

Vì sao ba bến xe lớn Hà Nội chỉ chạy hơn 30% công suất?

TPO - Dù phục vụ hơn 5,36 triệu lượt khách và doanh thu vượt kế hoạch trong 9 tháng đầu năm 2026, ba bến xe lớn của Hà Nội là Mỹ Đình, Giáp Bát và Gia Lâm mới chỉ khai thác được từ 30,2% đến 36% công suất thiết kế do bất cập luồng tuyến và xe dù, bến cóc.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khẩn trương triển khai thực chất, hiệu quả, kịp thời các giải pháp, giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; nhận diện, xử lý hiệu quả triệt để tình trạng sân sau, sở hữu chéo, sở hữu ngầm.

Hà Nội sẽ thay thế hoa sữa phố Nguyễn Du bằng cây sao đen

Hà Nội sẽ thay thế hoa sữa phố Nguyễn Du bằng cây sao đen

TPO - Hà Nội sẽ thay dần hoa sữa trồng quá dày, ảnh hưởng đến cư dân bằng các loài cây phù hợp với quy hoạch từng tuyến phố. Trong đó có các tuyến phố văn hóa trong lõi phố cũ như phố Nguyễn Du cũng được định hướng cây đặc trưng là sao đen, thay vì chỉ có hoa sữa.

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

TPO - Bùi Thị Thơm (SN 2001), cô gái bại liệt được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (xã Xuân Trường, Ninh Bình), đã kiên trì suốt 10 năm tập vẽ bằng miệng. Vượt qua những giới hạn của cơ thể, Thơm tìm thấy ở hội họa một cách thể hiện cảm xúc, gửi gắm ước mơ và mở ra thế giới riêng đầy màu sắc.

Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

TPO - Chiều 16/10, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với tập thể Đảng ủy Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) tỉnh và một số cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm.

Ngành chức năng tích cực tham gia tháo dỡ “ma trận” bẫy chim trời mùa chim di cư

Làm nhà cho chim trời

TP - Từ đô thị đến vùng quê, nhiều mô hình bảo vệ chim trời tại Hà Tĩnh đang góp phần giữ gìn đa dạng sinh học. Cùng với nỗ lực tháo gỡ hàng chục nghìn dụng cụ bẫy bắt, những ngôi nhà bình yên cho chim hoang dã đang được vun đắp bằng sự chung tay của cộng đồng.

Khởi động giải thưởng 'Vinh danh Người truyền lửa' năm 2026

Khởi động giải thưởng 'Vinh danh Người truyền lửa' năm 2026

TPO - Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026 được mở rộng với trọng tâm tăng cường sự tham gia của thế hệ trẻ, bổ sung hình thức bình chọn qua tin nhắn SMS và hoàn thiện cơ chế đánh giá nhằm nâng cao mức độ tham gia của cộng đồng.

5 tập thể, 12 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

5 tập thể, 12 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

TPO - Tối 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình "Rạng ngời phụ nữ Việt Nam", trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 và phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027, nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Nam thanh niên tử vong dưới mương nước đang thi công ở Phú Thọ

Nam thanh niên tử vong dưới mương nước đang thi công ở Phú Thọ

TPO - Một nam thanh niên 24 tuổi được phát hiện tử vong dưới mương nước đang thi công tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ. Khu vực này được cho là chưa có biển cảnh báo, dây báo hiệu. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý, giải quyết.

Hà Nội tăng phí gửi ôtô, người dân tính toán ra sao?

Hà Nội tăng phí gửi ôtô, người dân tính toán ra sao?

TPO - Từ ngày 15/10, giá trông giữ ôtô tại 12 tuyến phố trung tâm Hà Nội đã tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng mỗi giờ. Mức giá mới đang tác động thế nào đến những người thường xuyên sử dụng ôtô tại khu vực này?

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe