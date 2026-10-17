[Clip] Tài xế bất lực nhìn xe tải bị lửa thiêu rụi gần nút giao Vành đai 3 TPHCM

TPO - Chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn vào tối 16/10. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm và thiêu rụi phương tiện.

Tối 16/10, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe tải trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua khu vực giáp ranh phường Thuận Giao và phường Phú Lợi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h50 cùng ngày, xe tải mang biển số 51C-282.xx lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn theo hướng từ Thủ Dầu Một đi Ngã sáu An Phú.

Khi đến khu vực nút giao Bình Chuẩn với đường Vành đai 3 TPHCM, phần đầu xe bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng dừng xe, thoát ra ngoài và tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ chiếc xe tải.

Cảnh sát dập tắt ngọn lửa (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Đội CSGT Bình Triệu (PC08), Công an TPHCM cũng có mặt để điều tiết giao thông qua khu vực.

Khoảng 10 phút sau khi chữa cháy, đám cháy được khống chế. Vụ cháy khiến chiếc xe tải bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.