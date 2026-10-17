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Khởi động giải thưởng 'Vinh danh Người truyền lửa' năm 2026

Xuân Tùng

TPO - Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026 được mở rộng với trọng tâm tăng cường sự tham gia của thế hệ trẻ, bổ sung hình thức bình chọn qua tin nhắn SMS và hoàn thiện cơ chế đánh giá nhằm nâng cao mức độ tham gia của cộng đồng.

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, Báo Đại Đoàn Kết phối hợp tổ chức khởi động Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026.

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Lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cùng đại diện Ban Tổ chức thực hiện nghi thức khởi động giải thưởng "Người truyền lửa" năm 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Lan toả hành động đẹp, tinh thần cống hiến

Ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, chương trình Vinh danh Người truyền lửa mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần cống hiến và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Thạo nêu rõ, chương trình Vinh danh người truyền lửa đã được Ban Thường trực Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam ghi nhận, nâng tầm quy mô toàn quốc, mang tính quốc gia.

Theo ông Thạo, những tấm gương tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học, sáng tạo, lao động, chiến đấu và đời thường, dù có thể bình dị, nhỏ bé, nhưng khi hội tụ lại sẽ trở thành sức mạnh to lớn của cộng đồng và dân tộc.

“Những người truyền lửa chân chính là tế bào hạt nhân làm nên sức sống trường tồn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Thạo nói.

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Ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Mở rộng phạm vi, sự tham gia của thế hệ trẻ

Theo Ban Tổ chức, Giải thưởng năm nay mở rộng phạm vi tiếp cận nhằm ghi nhận những đóng góp đến từ nhiều thế hệ và lĩnh vực khác nhau.

Bên cạnh những cá nhân đã có nhiều năm cống hiến và tạo dấu ấn tích cực trong cộng đồng, giải thưởng sẽ dành thêm không gian cho thế hệ trẻ và các sáng kiến mới, hình thức đóng góp mới trong nhiều lĩnh vực, như việc ứng dụng công nghệ, giải pháp mới trong nông nghiệp, sáng tạo trong thiết kế, vật liệu, nghề thủ công truyền thống.

Hoạt động đề cử diễn ra từ nay đến tháng 12/2026, tập trung vào 6 lĩnh vực, gồm: Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng; Giáo dục - đào tạo nghề; Phát triển cộng đồng; Khoa học - công nghệ vì cộng đồng; Phát triển bền vững môi trường và Văn hóa - nghệ thuật vì cộng đồng.

Từ danh sách đề cử, 150 “người truyền lửa” sẽ được lựa chọn vào vòng bình chọn công khai. Việc bình chọn diễn ra trên trang thông tin chính thức giải thưởng và qua tin nhắn SMS.

15 gương tiêu biểu sẽ được lựa chọn thông qua cơ chế đánh giá gồm 70% từ Hội đồng Thẩm định, cùng 30% từ kết quả bình chọn của công chúng.

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Ông Trương Thành Trung - Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết thông tin về chương trình giải thưởng. Ảnh: Q.Vinh

Ông Trương Thành Trung - Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết, Trưởng Ban Tổ chức cho biết tiếp nối thành công năm 2025, việc đưa chương trình năm 2026 triển khai sâu rộng tới 34 tỉnh, thành phố sẽ giúp Ban Tổ chức chuyển tải nhiều câu chuyện đẹp từ đời sống đến công chúng cả nước.

Việc tiếp nhận hồ sơ, bình xét bảo đảm khách quan, công tâm, chuẩn mực để mỗi "người truyền lửa’ được vinh danh đều là niềm tự hào của cộng đồng và nguồn cảm hứng lớn lao cho sự phát triển của đất nước.

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#Giải thưởng Vinh danh Người truyền lửa #người truyền lửa #Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam #bình chọn tin nhắn #tin nhắn SMS #cộng đồng #gắn kết cộng đồng #đổi mới sáng tạo

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