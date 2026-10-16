Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.