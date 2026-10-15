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Giới trẻ

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Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Ngọc Văn - Nguyễn Thắng

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Chiều 15/10, Hội LHTN Việt Nam TP. Huế tổ chức chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội (15/10/1956 - 15/10/2026), cùng hoạt động tuyên dương Thanh niên Huế - Khát vọng cống hiến, với chủ đề Thanh xuân tiếp bước - Khát vọng vươn xa, nhằm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thanh niên tiêu biểu.

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Đại diện lãnh đạo TP. Huế tặng hoa chúc mừng Hội LHTN Việt Nam thành phố.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tuyên dương 27 tập thể và 54 cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp tích cực trong công tác, học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Huế, nhấn mạnh yêu cầu thanh niên chủ động tiếp cận tri thức, công nghệ, phát huy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với quê hương.

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Trao tặng bằng khen cho các tập thể được tuyên dương trong chương trình Thanh niên Huế - Khát vọng cống hiến.

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, tuổi trẻ TP. Huế cần tích cực tham gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa địa phương; bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, chăm lo các hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng thành phố an toàn, văn minh.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Hội LHTN Việt Nam là môi trường đoàn kết, tập hợp thanh niên, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và tạo điều kiện để người trẻ rèn luyện, trưởng thành.

Tại Huế, các thế hệ cán bộ Hội và thanh niên đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển của địa phương.

Tuổi trẻ Bắc Ninh lập dấu ấn với gần 700.000 chữ ký số

Ngày 15/10, Hội LHTN Việt Nam thành phố Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội, ôn lại chặng đường vẻ vang của tổ chức Hội, đồng thời khẳng định quyết tâm đổi mới, đồng hành cùng thanh niên trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Bắc Ninh, cho biết mỗi thời kỳ có nhiệm vụ khác nhau, nhưng tinh thần cống hiến của thanh niên luôn nhất quán: Ở đâu Tổ quốc cần, ở đâu cộng đồng cần, ở đó có sự hiện diện của tuổi trẻ.

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Lãnh đạo HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và Thành Đoàn Bắc Ninh dự chương trình.

Tiếp nối truyền thống 70 năm của tổ chức Hội, tuổi trẻ Bắc Ninh đang nỗ lực khẳng định vai trò trong giai đoạn phát triển mới của thành phố. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, dù còn khó khăn về tổ chức và điều kiện hoạt động, các cấp bộ Hội chủ động ổn định bộ máy, đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, đưa hoạt động về cơ sở và gắn với nhu cầu thực tế của người dân.

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Anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Bắc Ninh phát biểu tại chương trình.

Điểm nhấn nổi bật là tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số. Bám sát Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tuổi trẻ toàn thành phố Bắc Ninh triển khai các đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và sử dụng các tiện ích số.

Đặc biệt, thanh niên Bắc Ninh đã hỗ trợ cài đặt gần 700.000 chữ ký số cá nhân, hoàn thành 100% chỉ tiêu UBND thành phố giao cho thanh niên năm 2026.

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Thanh niên Bắc Ninh đã hỗ trợ cài đặt gần 700.000 chữ ký số cá nhân.

Kết quả không chỉ thể hiện qua số lượng chữ ký số được hỗ trợ cài đặt, mà còn cho thấy tinh thần sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó của tuổi trẻ, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống Nhân dân.

Ngay tại chương trình, Hội LHTN Việt Nam thành phố Bắc Ninh phối hợp với MobiFone Bắc Ninh ra mắt Chatbot dành cho thanh niên Bắc Ninh, công trình chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội. Công cụ này được kỳ vọng tạo thêm kênh cung cấp thông tin, kết nối và đồng hành với thanh niên trên môi trường số.

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Ca sỹ Tuấn Cry và Minh Ngọc biểu diễn tại chương trình.

Thông qua triển khai Đề án số 12 của Thành ủy Bắc Ninh, các cấp bộ Hội đã vận động thành lập 15 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trong doanh nghiệp; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, điểm hẹn thanh niên tôn giáo, đám cưới tập thể và các chương trình chăm lo đời sống thanh niên công nhân.

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Anh Trần Văn Đăng - Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh tặng hoa ra mắt 15 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trong doanh nghiệp.

Những cách làm đa dạng hướng đến mục tiêu để thanh niên ở mọi ngành nghề, hoàn cảnh và môi trường sống đều có cơ hội kết nối, sẻ chia, trưởng thành trong mái nhà chung của tổ chức Hội.

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Thời gian, Hội LHTN thành phố Bắc Ninh mở rộng tập hợp thanh niên.

Cùng với chuyển đổi số và mở rộng mặt trận đoàn kết, tinh thần “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” tiếp tục được lan tỏa qua những cán bộ Hội tận tụy, thầy thuốc trẻ tình nguyện, doanh nhân trẻ sáng tạo, thanh niên vượt khó và những người trẻ âm thầm cống hiến cho cộng đồng.

Mỗi tấm gương là một câu chuyện đẹp, mỗi hành động tử tế là cách thiết thực để thanh niên khẳng định giá trị và trách nhiệm với xã hội.

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Lãnh đạo HĐND và Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Ninh trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh thành phố Bắc Ninh tặng thanh niên tiêu biểu.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, tuổi trẻ Bắc Ninh cũng tri ân các thế hệ cán bộ Đoàn, Hội đã dành tâm huyết, trí tuệ và tuổi trẻ xây dựng tổ chức, gây dựng phong trào. Tinh thần tận tụy, gần gũi với thanh niên và trách nhiệm với cộng đồng mà các thế hệ đi trước trao lại tiếp tục là điểm tựa để thanh niên hôm nay vững bước.

Tại chương trình, Hội LHTN thành phố Bắc Ninh trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, giải thưởng Thanh niên sống đẹp, Thầy thuốc trẻ tiêu biểu tặng cán bộ, thanh niên.

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#Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam #tuyên dương thanh niên #tuổi trẻ Huế #khát vọng cống hiến #hoạt động cộng đồng #TP. Huế

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