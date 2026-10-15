Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Biến sức trẻ Việt Nam thành nguồn lực mạnh mẽ, đưa đất nước bứt phá

TPO - Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thanh niên là lực lượng có nhiều lợi thế trong tiếp cận công nghệ nhờ sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và khả năng thích ứng nhanh. Vì vậy, thanh niên có thể trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026, bạn Trần Vân An - kỹ sư y sinh tại Trung tâm Giấc ngủ Sức khỏe Công nghệ AI, Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025, đặt câu hỏi về các giải pháp của tổ chức Đoàn nhằm phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bạn Trần Vân An - kỹ sư y sinh tại Trung tâm Giấc ngủ Sức khỏe Công nghệ AI, Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025, đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại.

Từ thực tiễn nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Vân An nhận thấy thanh niên đang tiếp cận nhanh với công nghệ mới, có nhiều ý tưởng sáng tạo và khát vọng cống hiến cho đất nước. Nữ kỹ sư đề nghị Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết những giải pháp cụ thể trong thời gian tới để khơi dậy và phát huy hơn nữa tiềm năng của người trẻ trong lĩnh vực này.

Giao thanh niên đảm nhận công việc ý nghĩa với cộng đồng

Trả lời câu hỏi, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho biết Đảng đã ban hành Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chính phủ cũng triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương này.

Trên cơ sở đó, T.Ư Đoàn đã ban hành Chương trình hành động, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể để phát huy vai trò của thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trả lời câu hỏi của thanh niên tại chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026.

Theo anh Huy, thanh niên là lực lượng có nhiều lợi thế trong tiếp cận công nghệ nhờ sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và khả năng thích ứng nhanh. Vì vậy, thanh niên có thể trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để phát huy vai trò này, theo anh Huy, trước hết cần nâng cao nhận thức cho thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Khi có nhận thức đúng, kiến thức và tinh thần chủ động, người trẻ sẽ đóng góp hiệu quả hơn vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế và xây dựng xã hội số. Đồng thời, thanh niên cũng cần góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về những lĩnh vực này.

Giải pháp tiếp theo là trang bị kiến thức, kỹ năng và công cụ số cho thanh niên, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động học tập, lao động và công tác. Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, việc chuyển đổi số cần bắt đầu từ những công việc nhỏ, thiết thực và được triển khai đồng bộ.

Anh Huy nêu thực tế, nhiều hoạt động của tổ chức Đoàn đã được số hóa, từ quản lý đoàn viên đến sử dụng sổ đoàn viên, thẻ đoàn viên điện tử. Các chương trình “Bình dân học vụ số”, phổ cập kiến thức AI cũng góp phần nâng cao năng lực số cho thanh niên và cộng đồng.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là mạnh dạn giao cho thanh niên đảm nhận những công việc cụ thể, có ý nghĩa đối với cộng đồng và xã hội. Anh Huy dẫn chứng việc các đội hình thanh niên tham gia hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn đầu và số hóa tư liệu về các nhân chứng lịch sử.

Đến nay, kho dữ liệu về các nhân chứng lịch sử đã có hơn 1,3 triệu câu chuyện, tư liệu quý do đoàn viên, thanh niên tham gia thu thập. Những tư liệu này góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, các chiến dịch truyền thông trên không gian mạng cũng cho thấy sức lan tỏa của thanh niên. Trong đó, chiến dịch “Hòa bình đẹp lắm” trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ghi nhận khoảng 3,6 tỉ lượt tiếp cận; chiến dịch “Tự hào Việt Nam” trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ghi nhận khoảng 11 tỷ lượt tiếp cận, góp phần lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.

Chuyển từ thi lý thuyết sang giải quyết bài toán thực tiễn

Về định hướng thời gian tới, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết tổ chức Đoàn sẽ tập trung vào một số nhóm giải pháp trọng tâm.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, tổ chức Đoàn sẽ chủ động mang các bài toán của các bộ, ngành, địa phương giao cho thanh niên giải quyết.

Trước hết, cần chuyển từ tổ chức các cuộc thi thiên về lý thuyết sang đặt hàng những bài toán thực tiễn từ các bộ, ngành, địa phương để thanh niên trực tiếp nghiên cứu, đề xuất và triển khai giải pháp. Cách làm này giúp người trẻ phát huy năng lực sáng tạo, đồng thời đưa các ý tưởng khoa học công nghệ vào giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn sẽ chú trọng ươm mầm tài năng công nghệ, khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngay từ lứa tuổi thiếu nhi, thay vì chỉ tập trung vào thanh niên.

Một giải pháp khác là xây dựng các mạng lưới kết nối nhà khoa học trẻ, doanh nhân trẻ và những người hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Thông qua các mạng lưới này, người trẻ có cơ hội giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhận tư vấn chuyên môn và tiếp cận các nguồn lực để phát triển ý tưởng.

Anh Huy cho rằng, cần tiếp tục phát huy những mô hình đã có như Mạng lưới Thầy thuốc trẻ, các câu lạc bộ doanh nhân khởi nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các mạng lưới thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Cuối cùng, tổ chức Đoàn cần tiếp tục giao những nhiệm vụ, bài toán cụ thể cho thanh niên, khuyến khích người trẻ bắt đầu từ những việc gần gũi trong học tập, lao động và công tác hằng ngày. Theo anh Huy, không nên xem khoa học công nghệ và chuyển đổi số là những vấn đề quá cao siêu hay phức tạp, mà cần khơi dậy tinh thần sáng tạo từ chính những điều nhỏ nhất, công việc thực tế hằng ngày.

Theo anh Huy, trong mỗi công việc hằng ngày, nếu chúng ta có sự sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ thì chắc chắn hiệu quả công việc sẽ cao hơn.