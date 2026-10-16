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Giới trẻ

Hòa Minzy, Đen Vâu cùng các nghệ sĩ, KOL dự chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên

Nhóm PV

TPO - Ca sĩ Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, rapper Đen cùng nhiều nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung số tham dự chương trình Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, chiều 15/10 tại Hà Nội.

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Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên﻿ năm 2026 do Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) vào chiều 15/10 tại Hà Nội.
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Trước khi cuộc đối thoại bắt đầu, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao lưu, chụp ảnh cùng các thanh niên tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực.
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Chương trình có 300 đại biểu thanh niên, đại diện cho hơn 21 triệu thanh niên Việt Nam. Trong đó có nhiều gương mặt nổi bật﻿ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và sáng tạo nội dung số như ca sĩ Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Cheng, rapper Đen Vâu, diễn viên Thanh Sơn, nhà sáng tạo nội dung Huy NL...
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Với chủ đề Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm, chương trình tập trung trao đổi về việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên, nhất là các vấn đề việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
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Trong khuôn khổ sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà 20 gương thanh niên tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có ca sĩ Hòa Minzy, rapper Đen, PGS.TS Trương Thanh Tùng - giảng viên Đại học Phenikaa, TS. Phạm Huy Hiệu - giảng viên, Trưởng bộ phận Quản lý và Điều hành nghiên cứu...
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Chia sẻ sau chương trình, rapper Đen bày tỏ niềm vinh dự khi là 1 trong 20 cá nhân được Thủ tướng tặng quà. “Điều khiến Đen vui không chỉ là được nhận quà, mà còn là cảm nhận được sự quan tâm của Chính phủ tới những vấn đề thiết thực trong đời sống thanh niên, từ an sinh xã hội, việc làm, nhà ở đến văn hóa, tư tưởng”, rapper Đen nói.
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Theo nam rapper, trong bối cảnh có nhiều biến động, sự quan tâm sát sao, kịp thời của lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành là nguồn động viên đối với những người trẻ mong muốn đóng góp cho đất nước.
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Anh tài Cheng là một trong những nghệ sĩ tham dự đối thoại. Nam nghệ sĩ từng đồng hành cùng chương trình Trung thu Đại đoàn kết năm 2026 do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương triển khai.
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Ca sĩ Hòa Minzy, Hà Myo, diễn viên Thanh Sơn là những nghệ sĩ tham dự chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên.
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Trước đó, T.Ư Đoàn cho biết hơn 50.000 câu hỏi đã được đoàn viên, thanh niên﻿ gửi tới chương trình, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hoàn thiện chính sách về việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
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Tại đối thoại, các ý kiến tập trung đề xuất tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, chính sách, mở rộng cơ hội học tập, việc làm﻿, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, giúp thanh niên phát huy năng lực, làm chủ công nghệ. Đặc biệt, cơ hội phát triển cần được bảo đảm công bằng giữa các vùng miền, hoàn cảnh, không để tài năng và khát vọng của người trẻ bị giới hạn bởi những rào cản có thể tháo gỡ.

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#Hòa Minzy #Đen Vâu #Hoàng Thùy Linh #đối thoại #Thủ tướng #thanh niên #Thủ tướng đối thoại với thanh niên #Thủ tướng Lê Minh Hưng #rapper Đen

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