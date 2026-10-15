Tuổi trẻ Hà Tĩnh sôi nổi hướng về ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

TPO - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, lan tỏa tinh thần tình nguyện, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.
TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.
TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.
TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chỉ ra bốn cơ hội lớn của người trẻ hôm nay, trong đó, có cơ hội đến từ thực tiễn cuộc sống, những khó khăn của đất nước, mục tiêu tăng trưởng hai con số.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.
TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.
TPO - Tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chỉ rõ những năng lực doanh nghiệp Việt cần nâng cao để tham gia thị trường toàn cầu, đồng thời nêu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế.
TPO - Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thanh niên là lực lượng có nhiều lợi thế trong tiếp cận công nghệ nhờ sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và khả năng thích ứng nhanh. Vì vậy, thanh niên có thể trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
TPO - Từ thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đáp ứng khoảng 19-20% nhu cầu vốn, ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, kết nối nhà đầu tư và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh. Mục tiêu lớn hơn là tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và tạo thêm việc làm.
TPO - Tại chương trình đối thoại, trước câu hỏi của một nhà khoa học trẻ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vũ Hải Quân đã có những chia sẻ tâm huyết về con đường nghiên cứu và 5 gợi ý để người trẻ chinh phục những đỉnh cao khoa học.
TPO - Trước câu hỏi của đại biểu thanh niên về tình trạng hiện cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải chỉ ra nguyên nhân, nêu các nhóm giải pháp nhằm giảm tình trạng thất nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho người trẻ, trong bối cảnh AI cạnh tranh gay gắt.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên hãy mạnh dạn đưa ra ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến thiết thực để Chính phủ, các bộ, ngành tiếp thu, nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển.
TPO - Trong hành trình đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đoàn viên, thanh niên xã Thanh Thủy và xã Vị Xuyên đã tích cực tham gia đón đoàn, hỗ trợ công tác tổ chức và di chuyển hài cốt. Những việc làm lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa thể hiện lòng tri ân sâu sắc, tinh thần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ Tuyên Quang.
TPO - Trong chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà, biểu dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực, trong đó có ca sĩ Hòa Minzy và rapper Đen.
TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thường trực Hội LHTN Việt Nam dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).
TPO - Khi đang di chuyển trên đường, 3 học sinh Trường TH&THCS Nam Cát Tiên nhặt được một chiếc điện thoại bị đánh rơi, các em đã chủ động mang tài sản đến Công an xã Nam Cát Tiên trình báo, nhờ tìm người đánh mất để trao trả.