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Giới trẻ

Tuổi trẻ Hà Tĩnh sôi nổi hướng về ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Hoài Nam

TPO - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, lan tỏa tinh thần tình nguyện, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

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Những ngày này, không khí thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam﻿ (15/10/1956 - 15/10/2026) diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Bằng những công trình, phần việc thiết thực, tuổi trẻ toàn tỉnh đang lan tỏa tinh thần tình nguyện, sáng tạo, góp sức xây dựng quê hương. Trong ảnh tại thôn Thượng Lộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam xã Đồng Lộc tổ chức ra mắt công trình “Đường cờ thanh niên”. Công trình có chiều dài 2,5 km, tổng trị giá 25 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa.
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Phát huy vai trò xung kích, các đội hình thanh niên tình nguyện phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chuyển đổi số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng i-HaTinh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các tiện ích số thiết yếu.
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Tại xã Nghi Xuân, Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề “Sống xanh – Sáng tạo trẻ” cũng được tổ chức, góp phần lan tỏa lối sống xanh, khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng.
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Hưởng ứng Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi﻿” và Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10, đoàn xã Vũ Quang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn trên phần mềm QLĐV; Hướng dẫn cài đặt và sử dụng i-HaTinh; tích hợp thẻ BHYT vào VNeID, triển khai chuyên đề “Không một mình - phòng chống xâm hại trên không gian mạng” và ra mắt CLB chuyển đổi số trường THPT Cù Huy Cận.
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Tại xã Mai Phụ, hoạt động hiến máu tình nguyện được tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì sức khỏe cộng đồng.
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Thiết thực các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026); Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Tiên Điền tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí cho người bệnh đang điều trị tại Trung tâm y tế xã.
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Bên cạnh đó, các đội hình thanh niên tình nguyện còn hỗ trợ chỉnh trang vườn tạp cho các hộ người cao tuổi neo đơn, phát quang cây cỏ, thu gom rác thải tại một số khu dân cư, góp phần cải thiện cảnh quan và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
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Những công trình mang dấu ấn thanh niên tiếp tục được triển khai tại cơ sở. Trong đó, công trình “Đường cờ thanh niên” góp phần tạo diện mạo khang trang cho các tuyến đường, khu dân cư, đồng thời bồi đắp lòng yêu nước﻿, niềm tự hào dân tộc trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.
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Dịp này, nhiều mô hình kinh tế thanh niên được trao hỗ trợ vay vốn nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. Nguồn vốn hỗ trợ giúp thanh niên có thêm điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.
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Với nội dung đa dạng, thiết thực, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong tập hợp, đoàn kết thanh niên; khơi dậy tinh thần cống hiến, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng văn minh, phát triển.

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#Hà Tĩnh #Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên #tình nguyện #công trình thanh niên #70 năm Hội LHTN Việt Nam #Tôi yêu Tổ quốc tôi

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