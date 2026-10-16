Công an thông tin về vụ bé trai lớp 1 tử vong sau giờ tan học ở Hải Phòng

TPO - Căn cứ kết quả điều tra, giám định pháp y, Công an TP Hải Phòng bước đầu xác định, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 16/10, Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức vụ việc cháu bé lớp 1 Trường tiểu học An Dương bị ngã trong sân trường dẫn đến tử vong.

Theo kết quả xác minh, khoảng 17h15 ngày 15/10, thời điểm học sinh tan trường, cháu N.T.M. (SN 2020, trú tại phường An Dương) được chị gái đến đón.

Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn của nhà trường, cháu bé không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Sân Trường tiểu học An Dương giờ tan học chiều 16/10 nhìn từ trên cao.

Phát hiện sự việc, các giáo viên đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu đã tử vong vào khoảng 19h cùng ngày.

Tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường An Dương và Viện KSND khu vực 2 vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan; ghi lời khai người thân, giáo viên và các phụ huynh chứng kiến sự việc để xác định nguyên nhân tử vong.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người chứng kiến, kết luận giám định pháp y và các tài liệu liên quan, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Trường tiểu học An Dương.

Ghi nhận ngày 16/10, học sinh Trường Tiểu học An Dương vẫn đi học bình thường. Cuối giờ chiều, giáo viên hướng dẫn các em ra về theo từng nhóm lớp như thường lệ.

Trong lúc chờ đón con, nhiều phụ huynh bàn tán về vụ việc, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của cháu N.T.M.

Cũng trong chiều 16/10, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cùng lãnh đạo phường An Dương và đại diện nhà trường đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình cháu N.T.M.