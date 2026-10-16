5 tập thể, 12 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

TPO - Tối 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình "Rạng ngời phụ nữ Việt Nam", trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 và phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027, nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vinh danh các tập thể và cá nhân phụ nữ tiêu biểu xuất sắc trên cả nước. Các gương mặt nhận giải hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực: từ nghiên cứu khoa học, y tế, giáo dục, văn hóa nghệ thuật cho đến sản xuất kinh doanh, bảo vệ an ninh trật tự và hoạt động vì cộng đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026 cho 5 tập thể. Ảnh: Minh Châu.



Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho 12 cá nhân xuất sắc. Ảnh: Minh Châu.



5 tập thể được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, gồm: Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương; Hội Phụ nữ Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên; Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên; Tập thể nữ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn.



12 cá nhân xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, gồm: Bà Chu Thị Hồng Hà - Ủy viên BCH Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, hội viên nông dân xã Hương Sơn, (tỉnh Hà Tĩnh); PGS.TS.GVCC Nguyễn Thị Hiệp - Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQGTPHCM; TS. Đỗ Thị Thanh Huyền - Trưởng Bộ môn Chuyên Sinh học, Trường THPT Chuyên KHTN, Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN.

Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Thị Hương - Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Đại tá Trần Thị Kim Lý - Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TPHCM; Bà Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI TP Hải Phòng; Vận động viên Phụng Mùi Nhình - Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng.

PGS.TS, Bác sĩ đa khoa Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng khoa Dược học, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; Bà Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên); Bà Đỗ Thị Hương Trà - Giáo viên THPT hạng II, Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng; Bà Nguyễn Hoàng Uyên - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh; Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định cho các cán bộ hội tiêu biểu. Ảnh: Minh Châu.



Buổi lễ cũng công bố và vinh danh 32 gương mặt cán bộ hội chuyên trách tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 – năm 2026, gồm 4 cán bộ cấp Trung ương, 16 cán bộ cấp tỉnh/thành và 12 cán bộ hội cơ sở.

Những người được trao giải có nhiều năm bền bỉ gắn bó với phong trào phụ nữ; là những chủ tịch hội phụ nữ cơ sở trẻ tuổi, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm. Nhiều người không quản ngại khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo, kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà", vừa là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với hội viên, vừa chủ động hỗ trợ sinh kế, lan tỏa chương trình "Mẹ đỡ đầu", hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo và đi đầu trong chuyển đổi số…