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Người lính

Nga tuyên bố đang thiết lập 'vùng an ninh' dọc biên giới tại Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mátxcơva đang thiết lập một "vùng an ninh" bên trong lãnh thổ Ukraine dọc theo biên giới giữa hai nước. Ông khẳng định vấn đề này sẽ không phải là nội dung để đàm phán trong bất kỳ cuộc đối thoại nào với Kiev trong tương lai.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm một sở chỉ huy của lực lượng liên quân Nga, ngày 16/10. (Ảnh: Reuters)

Trong chuyến thăm một sở chỉ huy hôm 16/10, Tổng thống Putin cho biết chiến dịch này là phản ứng trước cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk ở miền tây nước Nga trong giai đoạn 2024 - 2025.

"Các lực lượng vũ trang Nga không chỉ được giao nhiệm vụ đẩy lùi đối phương ra khỏi đất nước chúng ta, mà còn phải thiết lập một vùng an ninh tại khu vực lân cận. Nhiệm vụ này đang được thực hiện thành công”, ông Putin phát biểu. "Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các khu vực biên giới của Nga trong tương lai, và chúng tôi không có ý định đưa vấn đề này vào nội dung các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Ukraine”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, khu vực an ninh theo kế hoạch trải dài 660 km, trong đó 70% hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ông không nêu rõ khu vực này sẽ mở rộng bao xa vào sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Trước đây, Tổng thống Putin từng đề cập đến sự cần thiết của một vùng đệm an ninh nhưng chưa từng nêu rõ phạm vi dự kiến ​​hay khẳng định rằng khu vực này sẽ không được mang ra đàm phán.

Ông đưa ra những nhận định mới nhất vào thời điểm ngoại giao then chốt liên quan đến cuộc chiến, chỉ một tuần sau khi Nga đạt được thỏa thuận bán dầu diesel cho Mỹ - một thỏa thuận nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Donald Trump, đồng thời khiến mối quan hệ giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky trở nên căng thẳng trở lại.

Ông Putin ca ngợi hiệu quả từ các đòn tấn công của Nga nhắm vào những mục tiêu quân sự, công nghiệp và hậu cần của Ukraine, đồng thời lưu ý rằng hệ thống phòng không của Nga vẫn còn dư địa để cải thiện.

Trong những ngày qua, các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một số trung tâm dữ liệu và một nhà máy lọc dầu lớn của Nga. Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục dội bom vào các thành phố, nhà máy điện, cảng biển cùng nhiều mục tiêu khác tại Ukraine.

Đặc phái viên về đầu tư của ông Putin - ông Kirill Dmitriev - cho biết Nga và Mỹ đang thảo luận về một loạt dự án chung mới, bao gồm các trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng hạt nhân, tiếp nối thỏa thuận về dầu diesel đạt được vào tuần trước.

Reuters

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#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Nga #Ukraine #vùng an ninh #biên giới

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