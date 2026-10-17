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Thế giới

Thư ký báo chí Nhà Trắng mất chức chỉ sau 5 ngày

Minh Hạnh

TPO - Một quan chức Nhà Trắng giấu tên tiết lộ, Thư ký báo chí mới - bà Katie Zacharia - đã bị sa thải hôm 16/10, chỉ năm ngày sau khi nhậm chức.

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Bà Katie Zacharia trong cuộc họp báo đầu tiên hôm 13/10. (Ảnh: Reuters)

Quan chức này không được phép công khai thông tin về quyết định nhân sự vốn chưa được chính thức công bố. Trước khi được chọn làm người phát ngôn cho tổng thống, bà Zacharia là một nhà bình luận chính trị bảo thủ ít tên tuổi. Bà lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt sau buổi họp báo đầu tiên ngày 13/10 - sự kiện bị đánh giá rất tiêu cực. Cuộc họp báo kéo dài 14 phút đã dẫn đến hàng loạt câu hỏi về bằng cấp của bà Zacharia, buộc bà phải thừa nhận mình chưa từng vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 15/10, bà Zacharia đã kể lại quá trình gấp rút tiếp quản vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng từ bà Karoline Leavitt. Bà Zacharia đảm nhận vai trò này đúng vào thời điểm Tổng thống Trump đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, chỉ vài tuần trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới.

Hôm 16/10, ông Trump ám chỉ rằng nhiệm kỳ của bà Zacharia có thể sẽ rất ngắn ngủi, khi tiết lộ với các phóng viên rằng ông đã yêu cầu nữ thư ký báo chí này hãy “cân nhắc lại” về công việc của mình.

“Tôi đã hỏi: Katie, công việc này có thực sự phù hợp với cô không? Vì thành thật mà nói, cô đâu cần nó”, ông Trump nói bên ngoài Nhà Trắng. “Tôi nói với cô ấy: Thành thật nhé, nếu là tôi, tôi sẽ cân nhắc lại. Cô cứ suy nghĩ đi, nhưng tôi khuyên cô nên cân nhắc lại”.

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Bà Zacharia đứng sau lưng Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong buổi họp báo đầu tiên - và cũng có vẻ là duy nhất - của mình, bà Zacharia đã tỏ ra lúng túng khi trình bày các nội dung chuẩn bị sẵn về những thành tựu trong nhiệm kỳ của ông Trump.

Các thành viên trong đội ngũ báo chí Nhà Trắng đã vô cùng bối rối khi bà rời khỏi bục phát biểu sau khi chỉ nhận câu hỏi từ ba cơ quan truyền thông.

Trong những ngày tiếp theo, bà Zacharia đã phải nỗ lực làm rõ những nghi vấn xoay quanh lý lịch của mình, sau khi xuất hiện thông tin tiết lộ rằng Zacharia - người từng được ông Trump gọi là “luật sư” - thực tế chưa bao giờ vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật. Sau đó, bà xác nhận rằng mình từng tham gia kỳ thi này một lần nhưng không đỗ.

Zacharia tốt nghiệp trường luật thuộc Đại học Pepperdine ở California và từng nhiều lần tự gọi mình là luật sư.

Bà biện minh cho việc sử dụng thuật ngữ này để mô tả chuyên môn của bản thân, cho rằng có sự khác biệt giữa “lawyer” (người có bằng luật) và “attorney” (người được cấp phép hành nghề luật).

Trong một cuộc phỏng vấn đầy gay gắt vào tối 15/10, người dẫn chương trình Sean Hannity của đài Fox đã chất vấn bà Zacharia về vấn đề bằng cấp.

“Tại sao lại phải đưa ra định nghĩa dài dòng, phức tạp về sự khác biệt giữa ‘lawyer’ và ‘attorney’ (hai thuật ngữ cùng chỉ luật sư)? Tôi không nghĩ đa số mọi người thấy có sự khác biệt nào đáng kể cả”, ông hỏi.

Trong chương trình “Fox & Friends” hôm 16/10, người dẫn chương trình Lawrence Jones tiếp tục đặt vấn đề: “Katie, đây quả là một tuần khó khăn đối với cô. Làm thư ký báo chí không phải là công việc dễ dàng, và chắc hẳn cô không bao giờ muốn mình trở thành tâm điểm của các bản tin”.

Jones sau đó hỏi: “Cô có nghĩ rằng mình vẫn nhận được sự tin tưởng từ Tổng thống không?”

“Tôi vẫn đang đứng ở đây mà”, Zacharia đáp, ám chỉ việc bà đang phát biểu từ bãi cỏ phía bắc Nhà Trắng.

Bà cho biết mình hy vọng sẽ “xây dựng được niềm tin và sự tín nhiệm từ những người xung quanh”, nhưng không thể xác định khi nào buổi họp báo tiếp theo của bà sẽ diễn ra.

Theo hai nguồn thạo tin, ông Trump đã chọn bà Zacharia làm thư ký báo chí sau khi bày tỏ lo ngại về cách truyền thông đưa tin về chính quyền của ông. Ông cảm thấy mình cần một người phát ngôn mới có thể làm nổi bật các thành tựu mà ông đã đạt được.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài Fox hôm 16/10, Tổng thống Trump cho biết ông không vội vàng trong việc bổ nhiệm một thư ký báo chí mới.

Việc bà Zacharia rời đi nhanh chóng đồng nghĩa với việc bà được cho là người giữ cương vị thư ký báo chí trong khoảng thời gian ngắn nhất từ trước đến nay.

The Guardian

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#Nhà Trắng #Thư ký báo chí #Katie Zacharia #bộ máy chính trị #bầu cử giữa nhiệm kỳ #chính trị Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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