Hà Nội: Tạm giữ hình sự đối tượng đập phá kính xe ô tô trên đường Giải Phóng

TPO - Sau khi chặn đầu ô tô, đe dọa hành hung tài xế và dùng thanh sắt đập phá phương tiện trên đường Giải Phóng (Hà Nội), Nguyễn Văn Kiên bị Công an phường Hoàng Mai tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác

Nguyễn Văn Kiên.



Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kiên, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 10h ngày 10/10, tại khu vực quay đầu xe trước số nhà 1299 đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai (Hà Nội), anh V.V.Q. (SN 1992, trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) bất ngờ bị một người chặn đầu ô tô, đe dọa hành hung và dùng thanh sắt đập phá phương tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người bị hại, Công an phường Hoàng Mai đã khẩn trương xác minh, làm rõ người liên quan là Nguyễn Văn Kiên (SN 1979, trú tại Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, Kiên dùng thanh sắt hộp đuổi đánh tài xế, vụt vào kính chắn gió phía trước và gương chiếu hậu bên trái của ô tô, gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng hơn 6 triệu đồng.

Kiên được xác định có 3 tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản".