Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Tạm giữ hình sự đối tượng đập phá kính xe ô tô trên đường Giải Phóng

Thanh Hà

TPO - Sau khi chặn đầu ô tô, đe dọa hành hung tài xế và dùng thanh sắt đập phá phương tiện trên đường Giải Phóng (Hà Nội), Nguyễn Văn Kiên bị Công an phường Hoàng Mai tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác

kien.jpg
Nguyễn Văn Kiên.

Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kiên, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 10h ngày 10/10, tại khu vực quay đầu xe trước số nhà 1299 đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai (Hà Nội), anh V.V.Q. (SN 1992, trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) bất ngờ bị một người chặn đầu ô tô, đe dọa hành hung và dùng thanh sắt đập phá phương tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người bị hại, Công an phường Hoàng Mai đã khẩn trương xác minh, làm rõ người liên quan là Nguyễn Văn Kiên (SN 1979, trú tại Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, Kiên dùng thanh sắt hộp đuổi đánh tài xế, vụt vào kính chắn gió phía trước và gương chiếu hậu bên trái của ô tô, gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng hơn 6 triệu đồng.

Kiên được xác định có 3 tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản".

Xem thêm

#Nguyễn Văn Kiên #Cố ý làm hư hỏng tài sản #Công an phường Hoàng Mai #Xử lý vi phạm hành chính #Tội phạm trộm cắp và hủy hoại tài sản

Cùng chuyên mục

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook ‘Không Cần Biết’

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook ‘Không Cần Biết’

TPO - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Huỳnh Văn Minh Nhựt mang kiếm đến nơi ở của người khác đe dọa, đập phá tài sản rồi quay video đăng lên Facebook với tài khoản “Không Cần Biết”. Đối tượng đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Quen nhau qua ‘Hội vỡ nợ muốn làm liều’, 2 đối tượng từ Hà Nội lên Thái Nguyên trộm cắp

Quen nhau qua ‘Hội vỡ nợ muốn làm liều’, 2 đối tượng từ Hà Nội lên Thái Nguyên trộm cắp

TPO - Do nợ nần, hai đối tượng vào nhóm facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” tìm đồng bọn, rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Sau khi bàn bạc, thống nhất hai đối tượng đã đột nhập cửa hàng Thế giới di động tại Thái Nguyên lấy đi 17 chiếc điện thoại rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ bạn cùng phòng trộm Rolex hơn 1,7 tỷ đồng: Cơ quan chức năng định giá bao nhiêu?

Vụ bạn cùng phòng trộm Rolex hơn 1,7 tỷ đồng: Cơ quan chức năng định giá bao nhiêu?

TPO - Liên quan vụ mất trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng tại Đắk Lắk mà nghi phạm là người ở cùng phòng trọ với chủ sở hữu, cơ quan chức năng đã đưa ra kết quả định giá tài sản. Đây là một trong những căn cứ buộc tội và định khung hình phạt trong quá trình giải quyết vụ án.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Phan Huy Thanh. Ảnh: Công an TPHCM.

Bắt giam tài xế xe lu thao tác nhầm cán chết đồng nghiệp

TPO - Liên quan vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong khi thi công nâng cấp đường tại TPHCM, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Huy Thanh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe