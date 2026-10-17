Giáo hoàng Leo gọi điện cho Tổng thống Nga Putin sau khi phẫu thuật ung thư phổi

TPO - Giáo hoàng Leo vừa gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin từ bệnh viện, chỉ vài ngày sau khi trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi.

Giáo hoàng cử hành thánh lễ trong nhà nguyện của bệnh viện.

Trong cuộc điện đàm ngày 16/10, Giáo hoàng bày tỏ quan ngại về “tình hình nhân đạo nghiêm trọng” tại một thành phố của Ukraine mà Nga đang kiểm soát, Vatican cho biết.

Theo Vatican, trong cuộc gọi, Giáo hoàng Leo bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về tình hình tại Oleshky - thành phố thuộc vùng Kherson của Ukraine.

Chính quyền Ukraine cho biết khoảng 2.000 dân thường vẫn đang ở lại thành phố này, trong khi các tuyến đường tiếp tế lương thực và thuốc men đã bị phong tỏa.

Giáo hoàng Leo đã nhận được lời kêu gọi giúp đỡ từ phía người dân Ukraine. Ông đề nghị thiết lập một lệnh ngừng bắn cục bộ nhằm bảo đảm việc sơ tán dân thường an toàn và đưa hàng cứu trợ đến khu vực.

Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố, rằng Tổng thống Putin “ủng hộ” ý định của Vatican về việc góp phần giảm nhẹ tình hình nhân đạo vô cùng khó khăn tại đây.

Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nói với các phóng viên rằng ông hy vọng ông Putin sẽ thực hiện những đề nghị của Giáo hoàng.

“Tôi hy vọng trước lời thỉnh cầu của Đức Thánh Cha, … Tổng thống Putin sẽ đồng ý thực hiện những điều Đức Giáo hoàng đã đề nghị”, ông Parolin nói.

Cuộc điện đàm giữa Giáo hoàng Leo và Tổng thống Nga Putin là một dấu hiệu khác cho thấy ngài đang dần trở lại làm việc sau ca phẫu thuật ung thư phổi hôm 13/10.

Ngày 16/10, Giáo hoàng Leo chủ trì thánh lễ với sự tham dự của các nhân viên y tế và điều dưỡng đang trong thời gian nghỉ trực tại Bệnh viện Gemelli. Vatican cho biết sức khỏe của ngài đang “cải thiện ổn định” sau khi một phần phổi được cắt bỏ hồi đầu tuần.

Những hình ảnh được công bố cho thấy Giáo hoàng đứng và cử hành thánh lễ trong nhà nguyện tạm thời của bệnh viện.

Theo Vatican, trong bài giảng, Giáo hoàng đã cảm ơn các nhân viên y tế vì công việc chăm sóc ngài cũng như những bệnh nhân khác.

Thánh lễ diễn ra tại căn phòng ở tầng 10 của bệnh viện, nơi có một khu phòng riêng được dành sẵn để sử dụng mỗi khi Giáo hoàng nhập viện điều trị.

Vatican cũng thông báo Giáo hoàng Leo sẽ đọc kinh Truyền Tin theo truyền thống vào Chủ nhật. Đây sẽ là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ngài kể từ khi được điều trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với anh trai của Giáo hoàng và nhờ chuyển lời chúc sức khỏe đến ngài.

“Chúng tôi chúc ngài những điều tốt đẹp nhất. Tôi đã nói chuyện với anh trai ngài… và tôi nói rằng hãy chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến ngài”, ông Trump cho biết.