Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ tài xế xe tải gây tai nạn ở Vĩnh Long: Gia đình nữ sinh kháng cáo toàn bộ bản án

Cảnh Kỳ

TPO - Gia đình nữ sinh đã nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, do không đồng ý với mức án 30 tháng tù và mức tiền bồi thường mà tòa đã tuyên đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải gây tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân- nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024) cho biết, gia đình đã gửi đơn kháng cáo đến cơ quan chức năng, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm mà tòa đã tuyên hôm 15/10 đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long).

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo bà Hiền, gia đình bà kháng cáo bản án sơ thẩm vì chưa hài lòng với mức án đối với bị cáo Trung, mức án chưa đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, gia đình yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ “người bí ẩn” ngồi cạnh tài xế Trung thời điểm xảy ra tai nạn; làm rõ tình tiết lúc xảy ra tai nạn, bị cáo Trung không kịp thời tham gia cấp cứu nạn nhân…

“Chúng tôi thấy bản án chưa thỏa đáng, đề nghị có mức án nghiêm khắc hơn, đúng người đúng tội, trả lại công bằng, công lý cho con gái tôi”, bà Hiền cho hay.

tp_trung3.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa hôm 15/10.

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp sơ thẩm, vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024 xuất phát từ việc bị cáo Trung điều khiển xe ô tô tải không đảm bảo an toàn, điều khiển xe vượt không đúng quy định (lấn sang làn đường bên trái, vượt xe ô tô tải đỗ bên đường), dẫn đến tai nạn làm em Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

Theo HĐXX, bị cáo Trung được cấp giấy phép lái xe, biết rõ các quy định về tham gia giao thông nhưng đã không chấp hành, dẫn đến tai nạn gây chết người, nên cần có hình phạt nghiêm khắc.

Ngoài mức án 30 tháng tù, toà sơ thẩm còn buộc gia đình Trung bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại hơn 246 triệu đồng.

Xem thêm

#tai nạn giao thông #kháng cáo #tài xế xe tải #nữ sinh tử vong #vĩnh long #bản án #điều tra

Cùng chuyên mục

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook ‘Không Cần Biết’

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook ‘Không Cần Biết’

TPO - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Huỳnh Văn Minh Nhựt mang kiếm đến nơi ở của người khác đe dọa, đập phá tài sản rồi quay video đăng lên Facebook với tài khoản “Không Cần Biết”. Đối tượng đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Quen nhau qua ‘Hội vỡ nợ muốn làm liều’, 2 đối tượng từ Hà Nội lên Thái Nguyên trộm cắp

Quen nhau qua ‘Hội vỡ nợ muốn làm liều’, 2 đối tượng từ Hà Nội lên Thái Nguyên trộm cắp

TPO - Do nợ nần, hai đối tượng vào nhóm facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” tìm đồng bọn, rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Sau khi bàn bạc, thống nhất hai đối tượng đã đột nhập cửa hàng Thế giới di động tại Thái Nguyên lấy đi 17 chiếc điện thoại rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ bạn cùng phòng trộm Rolex hơn 1,7 tỷ đồng: Cơ quan chức năng định giá bao nhiêu?

Vụ bạn cùng phòng trộm Rolex hơn 1,7 tỷ đồng: Cơ quan chức năng định giá bao nhiêu?

TPO - Liên quan vụ mất trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng tại Đắk Lắk mà nghi phạm là người ở cùng phòng trọ với chủ sở hữu, cơ quan chức năng đã đưa ra kết quả định giá tài sản. Đây là một trong những căn cứ buộc tội và định khung hình phạt trong quá trình giải quyết vụ án.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Phan Huy Thanh. Ảnh: Công an TPHCM.

Bắt giam tài xế xe lu thao tác nhầm cán chết đồng nghiệp

TPO - Liên quan vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong khi thi công nâng cấp đường tại TPHCM, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Huy Thanh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe