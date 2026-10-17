Từ ổ dịch não mô cầu ở TPHCM: Đừng chờ nổi ban tím mới đến bệnh viện

TPO - Sau khi ghi nhận chùm ca bệnh não mô cầu liên quan đến 3 học sinh tại một Trường THCS trên địa bàn, trong đó, một học sinh 12 tuổi đã tử vong, hai trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, nhiều phụ huynh bắt đầu đưa con đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm vắc xin phòng ngừa.

Cả nhà đưa nhau đi tiêm vắc xin

Theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, trong 3 ca mắc não mô cầu thì ca tử vong ghi nhận chưa được tiêm ngừa vắc xin phòng não mô cầu. Ghi nhận của phóng viên trong sáng 17/10, các trung tâm tiêm chủng trên địa bàn TPHCM có rất đông phụ huynh đưa trẻ đến tiêm vắc xin phòng bệnh. Tại Trung tâm tiêm chủng VNVC ở Nhà Bè có gia đình đưa cùng lúc 5 đến 7 thành viên đến tiêm chủng.

Chị Phương đưa 5 trẻ gồm con, cháu đến trung tâm VNVC tại TP.HCM để tiêm vắc xin não mô cầu.

Đại diện Trung tâm tiêm chủng này cho biết, trước nhu cầu tăng cao, hệ thống đã triển khai đồng bộ để đảm bảo nguồn vắc xin chính hãng phòng 5 nhóm não mô cầu nguy hiểm A, B, C, Y và W-135. “Chúng tôi đã phát huy năng lực cung ứng, vận chuyển vắc xin nhanh chóng trên toàn quốc, đồng thời tăng cường nhân lực, tư vấn và tổ chức tiêm chủng an toàn, kịp thời phòng bệnh cho người dân”- đại diện VNVC cho biết.

HCDC phối hợp Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường triển khai điều tra dịch tễ, theo dõi người tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn vệ sinh - khử khuẩn và các biện pháp dự phòng tại trường học.

Chị Lê Thị Mỹ Phương, 36 tuổi cho biết đưa cùng lúc 5 trẻ, gồm hai con ruột 12 tuổi, 7 tuổi và cháu trong gia đình, đến tiêm vắc xin phòng não mô cầu. “Nghe tin một học sinh đã tử vong, gia đình tôi cũng lo nên đưa các cháu đến ngay tiêm vắc xin phòng bệnh”, chị Phương chia sẻ. Trong khi đó, anh Dương Quốc Cường ngụ ở xã Hiệp Phước, TPHCM đưa cả ba con gái 13 tuổi, 11 tuổi và 5 tuổi đến tiêm vắc xin phòng não mô cầu. Theo anh Cường, khi hay tin trẻ ở khu vực mất vì não mô cầu nên rất lo lắng. “Các con đều còn nhỏ, dễ có nguy cơ mắc bệnh và trở nặng nên tôi tranh thủ sắp xếp công việc để đưa các con đi tiêm sớm nhất có thể. Làm được gì để chủ động phòng bệnh, bảo vệ các con thì tôi cố gắng làm ngay”- anh Cường chia sẻ.

"Bên cạnh tiêm chủng, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, không dùng chung vật dụng tiếp xúc với nước bọt, che miệng khi ho, hắt hơi và giữ không gian sinh hoạt thông thoáng. Đặc biệt, khi xuất hiện sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn ói, cứng gáy, tay chân lạnh, ban xuất huyết hoặc rối loạn ý thức, cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu, không chờ xuất hiện đầy đủ triệu chứng vì bệnh có thể chuyển nặng chỉ trong vài giờ"- BS Huỳnh Trần An Khương- Chuyên viên Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC.

Đưa con gái lớp 5 đi tiêm vắc xin não mô cầu, chị Nguyễn Thị Thanh Ngân, 33 tuổi, xã Hiệp Phước cho biết đã nhận thông báo từ nhà trường và tìm hiểu về mức độ nguy hiểm của bệnh nên hôm nay tranh thủ con nghỉ học đi tiêm chủng ngay. Không chỉ đưa trẻ đi tiêm chủng, nhiều phụ huynh cũng đăng ký tiêm cho bản thân vì lo ngại nguy cơ mắc bệnh.

Anh Dương Quốc Cường đưa 3 con gái tiêm vắc xin não mô cầu sau thông tin khu vực mình sinh sống có ca mắc và tử vong.

Đưa con trai đến tiêm vắc xin phòng bệnh, chị Nguyễn Thị Hồng Mỹ ở xã Hiệp Phước chia sẻ với phóng viên: “Tôi muốn đưa con đi tiêm đủ các mũi để có thêm sự bảo vệ. Nhà lại sống ngay trong khu vực có ca bệnh nên tôi cũng đăng ký tiêm cho mình luôn, vừa bảo vệ bản thân vừa yên tâm chăm sóc con”.

Não mô cầu dễ lây lan và gây tử vong nhanh ra sao?

Trao đổi với Tiền Phong ngày 17/10, BS Huỳnh Trần An Khương- Chuyên viên Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, vi khuẩn não mô cầu có thể gây nhiều bệnh cảnh nguy hiểm, trong đó viêm màng não mủ và nhiễm trùng huyết là hai thể bệnh xâm lấn nghiêm trọng nhất. Bệnh có thể diễn tiến tối cấp, khiến người trước đó khỏe mạnh rơi vào nguy kịch chỉ sau vài giờ. “Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có tỷ lệ tử vong lên tới 50%. Ngay cả khi được can thiệp tích cực, khoảng 10-15% trường hợp vẫn không qua khỏi và khoảng 20% người sống sót phải chịu các di chứng nặng nề như điếc, liệt, tổn thương não, suy thận hoặc chậm phát triển trí tuệ”- bác sĩ Khương cảnh báo.

Tổ chức Y tế Thế giới xác định tiêm chủng là một trong những biện pháp quan trọng để phòng ngừa và kiểm soát bệnh do não mô cầu. Hiện Việt Nam đã có các vắc xin phòng 5 nhóm huyết thanh não mô cầu quan trọng gồm A, B, C, Y và W-135, có thể sử dụng từ 2 tháng đến 45 tuổi.

Theo bác sĩ Khương, bệnh nguy hiểm ở chỗ, triệu chứng ban đầu thường không đặc hiệu như sốt, đau đầu, đau mỏi cơ, buồn nôn, dễ nhầm với cúm hoặc các bệnh nhiễm virus thông thường. Tuy nhiên, bệnh có thể nhanh chóng xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như tay chân lạnh, đau đầu dữ dội, ban xuất huyết không mất màu khi ấn, cứng gáy, rối loạn ý thức, co giật và sốc nhiễm trùng. Một số trường hợp diễn tiến tối cấp có thể tử vong trong vòng 24 giờ kể từ khi khởi phát.

HCDC khuyến cáo người dân cách phòng tránh não mô cầu.

Lý giải cơ chế này, bác sĩ Khương cho biết khi vi khuẩn xâm nhập vào máu, nội độc tố của chúng kích hoạt phản ứng viêm dữ dội, gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu và rối loạn đông máu. Các huyết khối nhỏ hình thành trong vi mạch, cản trở tuần hoàn, khiến mô thiếu máu và oxy. Đồng thời, tổn thương thành mạch gây xuất huyết dưới da, tạo những chấm đỏ tím có thể nhanh chóng lan rộng thành mảng xuất huyết, hoại tử.

Ở thể nặng, tình trạng rối loạn đông máu, sốc nhiễm trùng và thiếu máu nuôi mô có thể dẫn đến hoại tử da, tổn thương chi, thậm chí phải cắt cụt chi. Khi não, tim, phổi, thận bị ảnh hưởng đồng thời, người bệnh có nguy cơ suy đa cơ quan và tử vong dù được hồi sức tích cực.

Theo bác sĩ Khương, vi khuẩn não mô cầu có thể cư trú tại vùng mũi họng của người khỏe mạnh mà không gây triệu chứng nhưng vẫn có khả năng lây truyền qua tiếp xúc gần với dịch tiết đường hô hấp như khi ho, hắt hơi, hôn hoặc dùng chung vật dụng tiếp xúc với nước bọt.

“Ước tính khoảng 5-10% dân số mang vi khuẩn não mô cầu ở vùng mũi họng tại một thời điểm, tỷ lệ có thể cao hơn ở thanh thiếu niên và trong các môi trường tập thể. Đáng lo ngại, người mang khuẩn thường không biết mình đang mang mầm bệnh, có thể vô tình lây truyền cho người khác tại trường học, ký túc xá, nơi sinh hoạt đông người, sau đó đưa vi khuẩn về gia đình”- bác sĩ Khương giải thích.

Trong gia đình, việc tiếp xúc gần, chăm sóc, ôm hôn trẻ hoặc sinh hoạt chung trong không gian kín có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn lây truyền. Trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới một tuổi là nhóm có nguy cơ mắc bệnh não mô cầu xâm lấn cao do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Người sống cùng nhà với bệnh nhân mắc não mô cầu cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn cộng đồng và cần được đánh giá để sử dụng kháng sinh dự phòng theo hướng dẫn y tế.