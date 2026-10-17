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Người lính

Triều Tiên thử nghiệm ngư lôi siêu tốc tích hợp AI, tuyên bố 'bước ngoặt về sức mạnh hải quân'

Minh Hạnh

TPO - Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành thử nghiệm hệ thống ngư lôi dẫn đường chính xác, tốc độ cao, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Bình Nhưỡng nhấn mạnh, cuộc thử nghiệm này báo hiệu một sự thay đổi "đáng kể" đối với năng lực hải quân của Triều Tiên.

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Tàu ngầm Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Theo KCNA, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm hệ thống ngư lôi dẫn đường chính xác tốc độ siêu cao "Zam-2.0" hôm 15/10, nhằm xác nhận sự thành công trong việc nâng cấp kỹ thuật cho loại vũ khí này.

Phía Triều Tiên không tiết lộ thêm các thông tin chi tiết về ngư lôi mới, nhưng cho biết trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng vào chức năng phát hiện mục tiêu và dẫn đường cho ngư lôi.

Các quan chức quốc phòng chủ chốt giám sát cuộc thử nghiệm đánh giá đây "là một thành công lớn, báo hiệu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển thực tế của lực lượng hải quân".

Cuộc thử nghiệm đã chứng minh công nghệ cốt lõi giúp nâng cao hiệu suất và tính năng của các thiết bị đẩy. Hơn 180 cuộc thử nghiệm liên quan đã được thực hiện trong 5 năm qua.

Các chuyên gia nhận định, hệ thống vũ khí mới được công bố có thể là "ngư lôi siêu khoang", dựa trên tuyên bố của Triều Tiên rằng các thiết bị đẩy tên lửa đã được lắp đặt trên loại ngư lôi này, cùng với việc sử dụng thuật ngữ "siêu tốc" để mô tả nó.

Ngư lôi siêu khoang là loại ngư lôi có tốc độ cực cao, tạo ra một bong bóng khí ở phần mũi để giảm lực cản của nước, cho phép nó di chuyển với tốc độ nhanh hơn nhiều so với các loại ngư lôi thông thường.

Các quốc gia khác đang theo đuổi việc phát triển loại ngư lôi tốc độ cao này được cho là đã gặp phải những thách thức kỹ thuật trong quá trình triển khai thực tế, đặc biệt là trong việc duy trì khả năng dẫn đường và kiểm soát khi di chuyển dưới nước ở tốc độ cao.

Ông Lim Eul-chul, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam, nhận định: "Vụ phóng thử dường như nhằm mục đích phô trương loại ngư lôi siêu tốc tích hợp trí tuệ nhân tạo - một loại vũ khí khó bị phát hiện sớm và khó né tránh, nhắm vào các tàu mặt nước chủ lực của Hải quân Hàn Quốc".

Ông Shin Jong-woo, Tổng thư ký Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc, đánh giá rằng Triều Tiên đang phát triển các loại ngư lôi mới để trang bị cho tàu ngầm, phù hợp với chiến lược mở rộng năng lực tàu ngầm của nước này. Ông cho biết: "Đây là nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách về năng lực quân sự so với Hải quân Hàn Quốc".

Triều Tiên đang đẩy mạnh tăng cường năng lực hải quân thông qua các cuộc thử nghiệm vũ khí.

Hôm 14/10, Bình Nhưỡng đã phóng hai loại tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm ở vùng biển phía Đông. Ngoài ra gần đây, nước này cũng đã đưa vào biên chế các tàu khu trục mang tên Choe Hyon và Kang Kon, lần lượt tại vùng biển phía Tây và phía Đông.

Yonhap

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#Triều Tiên #Hàn Quốc #ngư lôi #trí tuệ nhân tạo #Triều Tiên thử nghiệm vũ khí

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