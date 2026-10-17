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Pháp luật

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Bắt giữ đối tượng chém chết anh trai bạn nhậu

Thái Lâm

TPO - Một người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng bị chém tử vong khi đến quán nhậu đón em trai.

Ngày 17/10, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông bị chém tử vong khi đến đón em trai sau cuộc nhậu.

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Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: NDCC.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 16/10, Trần Hồ Quốc Dũng (SN 2001) đến một quán nhậu trong thôn uống rượu cùng Nguyễn Quang Thái (SN 1998) và Phạm Ngọc Thành (SN 2001, cùng trú xã Tà Hine, tỉnh Lâm Đồng).

Đến khoảng 23h, Dũng và Thành xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Dũng rời quán và gọi điện cho anh trai là Trần Hồ Háo Nghĩa (SN 1994) đến đón. Trong lúc chờ, Thái đã đưa xe cho Dũng về trước.

Khi gần đến nhà, Dũng phát hiện anh trai đang chạy xe theo hướng quán nhậu nên quay đầu và chạy theo. Lúc này, Thành đang đứng trước cửa quán và cầm một con dao tự chế dài khoảng 1 m.

Thấy vậy, Nghĩa bỏ xe và cầm một thanh sắt dài lao vào đánh nhau với Thành. Trong lúc xô xát, Thành đã dùng dao chém vào người Nghĩa. Do vết thương quá nặng, Nghĩa tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thành đã rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Tà Hine triển khai lực lượng truy tìm nghi phạm. Khoảng 3h40 ngày 17/10, Thành bị bắt giữ tại xã Di Linh, cách hiện trường khoảng 50 km.

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