Một cảnh sát cơ động Huế cứu nam thanh niên giữa dòng nước sâu

TPO - Phát hiện nam thanh niên chới với giữa dòng nước sâu sau khi nhảy cầu Tứ Phú bắc ngang sông Bồ, một cán bộ cảnh sát cơ động Huế lập tức lao xuống sông cứu người, phối hợp cùng đồng đội đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Trưa 17/10, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, Tổ tuần tra 785 vừa kịp thời cứu sống một nam thanh niên nhảy cầu Tứ Phú (đoạn qua phường Hương Trà, Huế) xuống sông Bồ trong đêm khuya.

Trước đó, vào khoảng 23h45 tối 16/10, trong lúc tuần tra trên đường Hoàng Trung (phường Hương Trà, Huế), Tổ tuần tra 785 Công an TP. Huế nghe tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu Tứ Phú nên nhanh chóng đến kiểm tra, qua đó phát hiện một nam thanh niên vừa nhảy cầu xuống sông Bồ, chới với giữa dòng nước sâu.

Hỏi han, động viên anh P. (bìa phải) sau khi nạn nhân được công an giải cứu thành công từ dưới sông sâu đưa lên bờ.

Trước tình huống nguy cấp, anh Nguyễn Quốc Bảo Ân - cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP. Huế, lập tức lao xuống sông tiếp cận nạn nhân. Các thành viên còn lại triển khai phao cứu sinh, thuyền cứu nạn, cứu hộ, phối hợp đưa người gặp nạn vào bờ an toàn.

Nạn nhân được xác định là anh H.P. (SN 2005, trú phường Hương Trà). Theo thông tin ban đầu, do buồn phiền chuyện gia đình, nam thanh niên đã nhảy cầu Tứ Phú.

Sau đó, anh P. được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (phường Phong Thái, Huế) để điều trị, theo dõi sức khỏe.