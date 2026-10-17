'Chiếc nhẫn' giữa lòng Đà Nẵng

TPO - Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 một trong những công viên lớn, được mệnh danh là "lá phổi xanh" điều hòa không khí khu vực trung tâm Đà Nẵng đang dần về đích. Trong đó nổi bật là công trình kiến trúc "Chiếc nhẫn vì hòa bình" độc đáo giữa hồ nước công viên.
TPO - Sáng 17/10, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Thụy Sĩ đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 18/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
TPO - Ngọn lửa bùng phát tại cơ sở massage cao 3 tầng trên đường Lê Văn Lương (TPHCM) khiến nhiều người bên trong hốt hoảng chạy ra ngoài. Lửa nhanh chóng thiêu rụi nhiều đồ vật. Hiện chưa có thông tin chính thức về số người thương vong.
TPO - Phụ cấp lãnh đạo trường học được áp dụng tạm thời nhưng kéo dài hơn 20 năm, trẻ mầm non hưởng mức hỗ trợ ăn trưa chênh lệch, trong khi biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc vẫn chưa được áp dụng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị các bộ, ngành khẩn trương tháo gỡ những bất cập kéo dài này.
TPO - Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, cử tri và Nhân dân vẫn không khỏi lo lắng trước tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản.
TPO - Chính phủ xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực thi; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiên quyết thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ.
TPO - Chiều 16/10, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm lại nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn làm Tổng biên tập Báo Thanh Niên.
TPO - Sáng 17/10, sự cố mất điện tại Trạm biến áp 220kV Thủ Đức khiến hoạt động tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) bị ảnh hưởng, với 14 lượt tàu bị gián đoạn.
TPO - Từ ngày 18-19/10, TPHCM hạn chế lưu thông trên 4 luồng hàng hải để phục vụ lai kéo sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.
TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tại kỳ họp Quốc hội lần này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay.
TPO - Phát hiện clip nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy vào làn dành cho ô tô trên đường Lê Quang Đạo (TPHCM), công an vào cuộc xác minh, lập hồ sơ xử lý những người liên quan.
TPO - Tuyến đường ven biển Nghệ An đã hoàn thành nhưng nhiều biển báo công trường, giới hạn tốc độ 40km/h vẫn xuất hiện dày đặc, khiến tài xế lo lắng, phải liên tục giảm ga.
TPO - Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án khẩn trương rà soát, lắp đặt, bổ sung hệ thống vạch kẻ đường, biển báo xác định khoảng cách an toàn trên cao tốc với 7 đoạn tuyến, báo cáo kết quả trước ngày 31/10.
TPO - Chiều 16/10, tại xã Văn Giang, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, chủ trì hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân 11 xã. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, trả lời bằng văn bản và giải quyết đến cùng những kiến nghị chính đáng của người dân.
TPO - Sáng 17/10, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu Quốc hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
TPO - Sau khi ghi nhận chùm ca bệnh não mô cầu liên quan đến 3 học sinh tại một Trường THCS trên địa bàn, trong đó, một học sinh 12 tuổi đã tử vong, hai trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, nhiều phụ huynh bắt đầu đưa con đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm vắc xin phòng ngừa.
TPO - Dù phục vụ hơn 5,36 triệu lượt khách và doanh thu vượt kế hoạch trong 9 tháng đầu năm 2026, ba bến xe lớn của Hà Nội là Mỹ Đình, Giáp Bát và Gia Lâm mới chỉ khai thác được từ 30,2% đến 36% công suất thiết kế do bất cập luồng tuyến và xe dù, bến cóc.