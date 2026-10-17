'Chiếc nhẫn' giữa lòng Đà Nẵng

TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tại kỳ họp Quốc hội lần này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay.