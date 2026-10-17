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Đường thông thoáng nhưng tài xế 'mắc kẹt' vì biển báo 40km/h bủa vây

Ngọc Tú

TPO - Tuyến đường ven biển Nghệ An đã hoàn thành nhưng nhiều biển báo công trường, giới hạn tốc độ 40km/h vẫn xuất hiện dày đặc, khiến tài xế lo lắng, phải liên tục giảm ga.

Thời gian qua, nhiều tài xế phản ánh tình trạng biển báo công trường, giới hạn tốc độ 40km/h xuất hiện dày đặc trên tuyến đường ven biển Nghệ An, dù nhiều đoạn đường đã rộng đẹp, không còn hoạt động thi công. Bất cập này khiến việc lưu thông gặp khó khăn, tài xế luôn nơm nớp lo vi phạm tốc độ.

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Một số đoạn trên tuyến không còn thi công nhưng vẫn cắm biển hạn chế tốc độ 40km/h khiến người đi đường bức xúc.

Anh Nguyễn Văn Hùng (tài xế chạy xe dịch vụ tại Nghệ An) cho biết, anh thường xuyên lưu thông trên tuyến đường ven biển để chở khách đi các xã phía Bắc của tỉnh Nghệ An. Dù mặt đường rộng, thoáng, anh vẫn phải liên tục giảm tốc khi gặp các biển báo công trường đang thi công, giới hạn tốc độ 40km/h.

Theo anh Hùng, đoạn thuộc địa phận huyện Quỳnh Lưu cũ, biển báo 40km/h xuất hiện liên tiếp, dù nhiều vị trí không thấy hoạt động thi công. “Đường rộng, mặt đường đẹp nhưng cứ đi được một đoạn lại gặp biển 40km/h. Chúng tôi không dám chạy nhanh vì sợ vi phạm, dù có những đoạn không thấy công trường”, anh Hùng nói.

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Tuyến đường đẹp, thông thoáng nhưng cắm nhiều biển hạn chế tốc độ 40 ảnh hưởng đến giao thông.

Tình trạng này cũng gây bất tiện cho các tài xế xe tải trọng lớn đường dài. Theo các tài xế lái xe tải cho biết, với biển hạn chế tốc độ 40km/h liên tục, các tài xế không dám chạy nhanh. Khi chạy chậm thì xe vận hành kém thuận lợi, ảnh hưởng thời gian vận chuyển và mức tiêu hao nhiên liệu.

“Chúng tôi chọn tuyến đường này vì thông thoáng, rút ngắn được thời gian, quãng đường. Biển báo đã cắm thì chúng tôi vẫn phải chấp hành, kể cả biển tạm. Mong cơ quan chức năng rà soát, tháo dỡ những biển không còn cần thiết để phương tiện lưu thông thuận lợi hơn”, anh Bảo - một tài xế lái xe tải nói.

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Đường ven biên qua tỉnh Nghệ An dài khoảng 60km với mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Ngày 16/10, trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Bình - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An cho biết, đã nắm bắt được thông tin về những biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến đường. Thời gian tới, Ban Quản lý Dự án sẽ rà soát toàn tuyến, tháo dỡ dần các biển báo tại những khu vực đã hoàn thành vệ sinh, thi công và ở những nút giao đã hoàn thiện.

Ông Phan Văn Bình cho biết thêm, dự án đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn một số thủ tục nên chưa thể bàn giao. Dự kiến cuối năm 2026, tuyến đường sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng.

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Rà soát, tháo dỡ các biển không còn phù hợp.

Tuyến đường ven biển Nghệ An dài khoảng 60km, nối từ Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến điểm giao với cầu Cửa Hội, kết nối Hà Tĩnh. Công trình khởi công tháng 2/2022, có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Toàn tuyến được xây dựng quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 11m.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường giúp giảm tải cho Quốc lộ 1A, kết nối các khu công nghiệp, cảng biển và thúc đẩy du lịch. Việc sớm hoàn thiện hệ thống báo hiệu, điều chỉnh những biển báo không còn phù hợp sẽ góp phần bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả công trình.

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#Nghệ An #đường giao thông #đường ven biển #biển báo #hạn chế tốc độ #thi công #công trường #đường nghìn tỷ

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