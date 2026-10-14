Phú Thọ yêu cầu xử lý dứt điểm vụ cháy bãi rác tạm Núi Bông

TPO - UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khẩn trương dập tắt hoàn toàn đám cháy tại bãi rác tạm khu vực Núi Bông, phường Vĩnh Phúc, đồng thời kiểm tra, đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường và xác minh nguyên nhân vụ việc.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản yêu cầu Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Vĩnh Phúc và UBND xã Bình Xuyên khẩn trương xử lý vụ cháy lan rộng tại bãi rác tạm khu vực Núi Bông.

Bãi rác Núi Bông (phường Vĩnh Phúc) cháy âm ỉ

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn, UBND phường Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai biện pháp dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan hoặc tái phát; bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến giao thông khu vực.

Địa phương cũng được yêu cầu rà soát, đề xuất phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tại bãi rác theo quy định.

Lực lượng chức năng được huy động để xử lý

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá tình trạng ô nhiễm, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý dứt điểm những tồn tại tại bãi rác. Trên cơ sở đó, sở tổng hợp, đề xuất giải pháp xử lý lâu dài, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10.

Công an tỉnh Phú Thọ được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp xử lý đám cháy, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; kiểm tra, xác minh nguyên nhân và xử lý vi phạm nếu có.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã phản ánh tình trạng quá tải tại bãi rác tạm Núi Bông, nơi tiếp nhận rác từ tháng 5/2019. Bãi rác tồn tại nhiều bất cập về môi trường, gây mùi hôi, phát sinh ruồi và nước rỉ rác, ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực.

Người dân gửi 10 đơn kiến nghị với 247 chữ ký liên quan đến những vấn đề tại bãi rác. Ngày 3/9, sau buổi đối thoại, các bên thống nhất việc đổ rác tại đây chỉ được tiếp tục đến hết ngày 30/9/2026.

Tình trạng ùn ứ rác sau khi người dân ngăn xe chở rác vào bãi từ ngày 6/9 cũng từng khiến chính quyền địa phương phải tìm phương án xử lý, điều tiết rác về nhà máy xử lý rác Trạm Thản.

Việc bãi rác tiếp tục xảy ra cháy đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xử lý nguy cơ ô nhiễm trước mắt, đồng thời sớm có phương án khắc phục những bất cập kéo dài, bảo đảm môi trường sống cho người dân.