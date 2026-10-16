Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Ảnh

Dòng ôtô nhích từng chút lên cầu Thăng Long trong ngày đầu cấm xe để thi công trạm cân

Nam Giang

TPO - Dòng ôtô xếp hàng dài, nhích chút lên cầu Thăng Long trong ngày đầu tiên Hà Nội cấm ôtô từ đường gom phía Bắc rẽ phải lên cầu Thăng Long trong khung giờ 5h-22h hằng ngày để thi công trạm cân, riêng xe buýt chỉ cấm trong giờ cao điểm.

VIDEO: Dòng ô tô nhích từng bước lên cầu Thăng Long.
dua00338.jpg
Sáng 16/10, dòng ôtô nhích từng chút trên cầu Thăng Long khi đi qua khu vực công trường thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe.
dua00183.jpg
Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu, giai đoạn 2.
dua00670.jpg
Từ 16/10, các loại ôtô bị cấm rẽ phải từ đường gom phía Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, để lên cầu trong khung giờ từ 5h đến 22h hằng ngày. Riêng xe buýt bị cấm trong các khung giờ cao điểm.
dua00618.jpg
Phương án điều chỉnh được đưa ra sau khi Sở Xây dựng phối hợp với Công an TP Hà Nội kiểm tra, đánh giá tình hình giao thông thực tế tại khu vực cầu Thăng Long hôm 14/10.
dua00655.jpg
Trong ngày đầu điều chỉnh lại nút giao thông phía Bắc cầu Thăng Long, nhiều ôtô khi đến khu vực có biển cấm đã phải quay đầu, tìm hướng di chuyển khác.
dua00393.jpg
Các biển báo, vạch kẻ đường được điều chỉnh tại khu vực lối lên cầu Thăng Long.
dua00371.jpg
Lượng phương tiện lưu thông qua cầu Thăng Long lớn khiến tuyến đường luôn trong tình trạng đông đúc, ùn ứ.
dua00481.jpg
Phương tiện xếp hàng dài tại lối lên cầu Thăng Long.
dua00547.jpg
Lực lượng trực chốt hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn tại khu vực thi công.
dua00593.jpg
Xe tải có khối lượng từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên chuyển hướng khi đến chân cầu Thăng Long.
dua00538.jpg
Máy móc thi công trên công trường trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu, giai đoạn 2.

Xem thêm

#Giao thông cầu Thăng Long #Thi công trạm cân tải trọng #Điều chỉnh tổ chức giao thông #Ùn tắc giao thông #Xe tải và xe khách

Cùng chuyên mục

25 cô gái Hoa hậu Việt Nam tranh biện

25 cô gái Hoa hậu Việt Nam tranh biện

TPO - 25 cô gái ở vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 thể hiện bản lĩnh, kiến thức thông qua phần thi tranh biện với 12 chủ đề gần gũi đời sống.

Hà Nội cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa

Hà Nội cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa

TPO - Sau chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và Sở Xây dựng Hà Nội, sáng 16/10, lực lượng chức năng bắt đầu cắt tỉa hoa sữa trên một số tuyến đường có mật độ trồng dày đặc.

Ngôi nhà 100m² ngoại thành Hà Nội có phòng ngủ như tổ chim

Ngôi nhà 100m² ngoại thành Hà Nội có phòng ngủ như tổ chim

TPO - Trên khu đất 100m² tại khu ngoại thành Hà Nội, một gia đình lựa chọn xây nhà theo chiều cao để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nhiều thế hệ. Đáng chú ý, công trình có phòng ngủ dành cho con trẻ được tạo hình như tổ chim, cùng những khoảng sân vườn xen giữa các tầng.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

25 cô gái chứng tỏ bản lĩnh catwalk

25 cô gái chứng tỏ bản lĩnh catwalk

TPO - Bề mặt cát lún đặt ra yêu cầu giữ thăng bằng, điều chỉnh bước đi cho Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau hai tháng tập luyện tại nhà chung, các cô gái tự tin vận dụng kỹ năng để chinh phục thử thách mới.

Cầu Mai Lĩnh mới nối nhịp, cầu cũ vẫn oằn mình đón xe

Cầu Mai Lĩnh mới nối nhịp, cầu cũ vẫn oằn mình đón xe

TPO - Cầu Mai Lĩnh mới trên Quốc lộ 6 đang được lắp dầm, thi công bản mặt cầu, phấn đấu thông xe một phần vào đầu tháng 12/2026. Bên cạnh công trường, cầu cũ vẫn gánh dòng phương tiện đông đúc, người dân đi lại khó khăn vào giờ cao điểm

Mùi hoa sữa 'tấn công' phố phường Hà Nội

Mùi hoa sữa 'tấn công' phố phường Hà Nội

TPO - Hoa sữa Hà Nội là loài cây tương đối dễ trồng và dễ chăm sóc. Tuy nhiên, mùi hoa sữa nồng, khiến nhiều người dân có cảm giác khó chịu, mệt mỏi khi tiếp xúc thường xuyên. Lãnh đạo TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát nghiên cứu và đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây đến các vị trí phù hợp.

Top 25 Hoa hậu Việt Nam gom rác ở bãi biển Đồ Sơn

Top 25 Hoa hậu Việt Nam gom rác ở bãi biển Đồ Sơn

TPO - Nhóm thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trực tiếp tham gia vào hoạt động thu gom rác thải trên bãi biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng, góp phần giữ gìn cảnh quan và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường biển.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe