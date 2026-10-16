Dòng ôtô nhích từng chút lên cầu Thăng Long trong ngày đầu cấm xe để thi công trạm cân

TPO - Dòng ôtô xếp hàng dài, nhích chút lên cầu Thăng Long trong ngày đầu tiên Hà Nội cấm ôtô từ đường gom phía Bắc rẽ phải lên cầu Thăng Long trong khung giờ 5h-22h hằng ngày để thi công trạm cân, riêng xe buýt chỉ cấm trong giờ cao điểm.
TPO - Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên (cơ sở 2) có tổng mức đầu tư gần 270 tỷ đồng với quy mô 310 giường bệnh được triển khai từ năm 2021. Hiện các hạng mục công trình đã hoàn thành, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong vài ngày tới.
TPO - 25 cô gái ở vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 thể hiện bản lĩnh, kiến thức thông qua phần thi tranh biện với 12 chủ đề gần gũi đời sống.
TPO - Sau chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và Sở Xây dựng Hà Nội, sáng 16/10, lực lượng chức năng bắt đầu cắt tỉa hoa sữa trên một số tuyến đường có mật độ trồng dày đặc.
TPO - Căn biệt thự nêu trên của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ hoang, không sử dụng khoảng 10 năm nay. Hiện lớp sơn, vữa trát tường đã bong tróc, phủ rêu.
TPO - Hơn 250 nữ chiến sĩ công an đến từ 21 cụm thi đua mang đến nhiều tiết mục biểu diễn tại "Ngày hội Áo dài - Dân vũ" để lan tỏa vẻ đẹp và bản lĩnh của lực lượng.
TPO - Trên khu đất 100m² tại khu ngoại thành Hà Nội, một gia đình lựa chọn xây nhà theo chiều cao để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nhiều thế hệ. Đáng chú ý, công trình có phòng ngủ dành cho con trẻ được tạo hình như tổ chim, cùng những khoảng sân vườn xen giữa các tầng.
TPO - Khoảng 300 tấn quần áo cũ đang được thu gom, đưa đi xử lý sau hơn một năm chất đống tại khu vực đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội).
TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.
TPO - Ca sĩ Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, rapper Đen cùng nhiều nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung số tham dự chương trình Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, chiều 15/10 tại Hà Nội.
TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.
TPO - Bề mặt cát lún đặt ra yêu cầu giữ thăng bằng, điều chỉnh bước đi cho Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau hai tháng tập luyện tại nhà chung, các cô gái tự tin vận dụng kỹ năng để chinh phục thử thách mới.
TPO - Cầu Mai Lĩnh mới trên Quốc lộ 6 đang được lắp dầm, thi công bản mặt cầu, phấn đấu thông xe một phần vào đầu tháng 12/2026. Bên cạnh công trường, cầu cũ vẫn gánh dòng phương tiện đông đúc, người dân đi lại khó khăn vào giờ cao điểm
TPO - Hoa sữa Hà Nội là loài cây tương đối dễ trồng và dễ chăm sóc. Tuy nhiên, mùi hoa sữa nồng, khiến nhiều người dân có cảm giác khó chịu, mệt mỏi khi tiếp xúc thường xuyên. Lãnh đạo TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát nghiên cứu và đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây đến các vị trí phù hợp.
TPO - Hàng nghìn cây hoa sữa dọc các tuyến đường Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Trung Hòa, Trần Duy Hưng bung nở, tỏa mùi hương đậm đặc, gợi sự thân thuộc cho người yêu mùa thu nhưng gây ngột ngạt cho người khác.
TPO - Trong khuôn khổ phần thi Đại sứ Du lịch và Môi trường, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thực hiện thử thách trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La, TP Hải Phòng. Sau đó mỗi cô gái tự lên ý tưởng dự án môi trường.
TPO - Nhóm thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trực tiếp tham gia vào hoạt động thu gom rác thải trên bãi biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng, góp phần giữ gìn cảnh quan và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường biển.