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Hoa hậu

25 cô gái Hoa hậu Việt Nam tranh biện

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - 25 cô gái ở vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 thể hiện bản lĩnh, kiến thức thông qua phần thi tranh biện với 12 chủ đề gần gũi đời sống.

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Ngày 15/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào phần thi tranh biện với 12 chủ đề gắn với đời sống xã hội. Các thí sinh được chia cặp, trình bày quan điểm theo hai hướng đồng ý và phản đối. Cùng một vấn đề, mỗi cô gái phải tìm cách bảo vệ lập luận, đồng thời lắng nghe và phản hồi ý kiến từ người đối diện.
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Từ lựa chọn nghề nghiệp, cách sử dụng tiền đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, các đề bài đặt thí sinh trước những câu hỏi gần gũi với chính lứa tuổi của mình. Phần thi diễn ra sôi nổi, là dịp để các cô gái thể hiện tư duy, khả năng diễn đạt và bản lĩnh khi đứng trước ý kiến trái chiều.
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Người trẻ nên ưu tiên công việc yêu thích hay công việc đem lại thu nhập cao là một trong những chủ đề được đưa ra. Đây là lựa chọn nhiều người phải cân nhắc: Theo đuổi đam mê thế nào, dung hòa sở thích với nhu cầu trang trải cuộc sống ra sao?
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Câu chuyện nghề nghiệp tiếp tục được mở rộng với hai đề bài về giá trị của bằng cấp và vai trò của kỹ năng thực tế trong tuyển dụng. Thí sinh phải xem xét mối quan hệ giữa kiến thức được đào tạo, chuyên ngành theo học và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
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Ở chủ đề AI, vấn đề đặt ra là công nghệ giúp người trẻ học tốt hơn hay làm giảm khả năng tư duy. Đề bài đòi hỏi các cô gái nhìn nhận cả lợi ích của công cụ hỗ trợ lẫn nguy cơ phụ thuộc, từ đó xây dựng lập luận cho phía mình bảo vệ.
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Một lựa chọn đời thường khác cũng trở thành nội dung tranh biện: Nên tiết kiệm cho tương lai hay chi tiêu cho hiện tại. Trong khi đó, câu hỏi về việc hợp tác hay trở thành người nổi bật nhất trong tập thể đặt thí sinh trước mối quan hệ giữa mục tiêu cá nhân và lợi ích chung.
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Những đề bài không chỉ cần câu trả lời đồng ý hoặc phản đối. Để thuyết phục, thí sinh phải giải thích vì sao lựa chọn ấy phù hợp, trong hoàn cảnh nào và có những giới hạn gì. Đây là thử thách để các cô gái thể hiện sự linh hoạt, tránh nhìn vấn đề từ một phía.
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Gắn trực tiếp với hành trình dự thi, chủ đề hoa hậu trong thời đại mới cần được đánh giá nhiều hơn bởi tiếng nói và tác động xã hội thay vì nhan sắc mở ra cuộc tranh biện về vai trò của người giữ vương miện.
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Đề bài yêu cầu thí sinh suy nghĩ về giá trị một hoa hậu có thể mang đến cho cộng đồng, đồng thời xem xét vị trí của nhan sắc trong một cuộc thi sắc đẹp. Đây là cơ hội để các cô gái thể hiện cách nhìn về danh hiệu mình đang hướng tới.
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Trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng còn được đặt ra qua hai vấn đề: Người nổi tiếng có nên lên tiếng về các vấn đề xã hội và có nên công khai hoạt động thiện nguyện của mình? Các chủ đề mở ra nhiều khía cạnh, từ sức lan tỏa của tiếng nói cá nhân đến trách nhiệm với thông tin được chia sẻ, sự minh bạch đến cách thể hiện hoạt động cộng đồng.
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Với đề bài ưu tiên dự án cộng đồng quy mô nhỏ nhưng bền vững hơn chiến dịch lớn, ngắn hạn, thí sinh phải cân nhắc giữa phạm vi tiếp cận và khả năng duy trì hiệu quả. Câu hỏi này có sự kết nối với hành trình trải nghiệm, tham gia các hoạt động cộng đồng của các cô gái tại cuộc thi.
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Ở lĩnh vực văn hóa, thí sinh tranh biện về việc thay đổi cách thể hiện các giá trị truyền thống để hấp dẫn người trẻ. Còn trong ứng xử, lựa chọn im lặng hay nói thẳng suy nghĩ khi xảy ra mâu thuẫn đòi hỏi người tham gia xem xét hoàn cảnh và tác động của từng cách giải quyết.
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Qua 12 chủ đề, phần thi là cơ hội để Top 25 bộc lộ cá tính và khả năng tư duy. Bản lĩnh của thí sinh được thử thách ở cả cách bảo vệ quan điểm, tiếp nhận phản biện và giữ thái độ tôn trọng khi người đối diện có cách nhìn khác mình.

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